Car Finder Genie: conoce la nueva plataforma que promete simplificar la compra de vehículos

La plataforma Car Finder Genie salió al mercado con la promesa de simplificar el proceso de compra de autos nuevos en Puerto Rico.

Card Finder Genie permite que, en un solo lugar, el consumidor explore el inventario disponible de los principales concesionarios, compare ofertas, hable directamente con los establecimientos a través de un chat privado y tome el control del proceso de compra desde su celular o computadora.

“Car Finder Genie no es solo una plataforma, es una evolución. Una nueva forma de buscar y comprar tu próximo vehículo, con libertad de escoger, privacidad y poder de decisión. Sin presiones, sin llamadas innecesarias, sin compartir datos personales desde el inicio. El cliente elige cuándo, cómo y con quién interactuar, lo que añade confianza y valor real al proceso. Además, puede solicitar cotizaciones de servicios de grúas, garantías extendidas y más, todo desde un solo lugar”, expresaron Jorge Pagán y Jorge Escudero, fundadores de la plataforma, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Jorge Escudero, vicepresidente de Car Finder Genie; Yamil J García Díaz, presidente de Seguros Múltiples y Jorge Pagán, presidente de Car Finder Genie. (Suministrada)

La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y CarroCoop se unieron a Car Finder Genie en busca de facilitar la selección del seguro y el financiamiento del auto, respectivamente.

“En Seguros Múltiples creemos firmemente en apoyar iniciativas innovadoras que beneficien al consumidor puertorriqueño. Car Finder Genie representa un gran avance para la industria automotriz en Puerto Rico, al permitir que cualquier persona pueda explorar el inventario de los concesionarios, comparar opciones de financiamiento y seguros —con libertad de elegir— sin siquiera visitar un dealer", estipuló Yamil J. García Díaz, presidente de Seguros Múltiples.

Para utilizar la plataforma, los interesados deben registrarse, aunque no conlleva costo.

Car Genie sale al mercado en momentos en que la venta de autos nuevos en Puerto Rico continúa decreciendo.

Durante los primeros siete meses del año, las ventas de vehículos nuevos totalizaron 66,336, o una reducción de 6.3% respecto al mismo periodo en 2024, cuando el número se colocó en 70,832, según datos del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).