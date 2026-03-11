Continúa a la baja la venta de autos nuevos en Puerto Rico

La venta de autos nuevos en Puerto Rico cerró el segundo mes del año con una caída de 13.4%, reportó el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).

Febrero terminó con 7,722 unidades vendidas, 1,202 menos que durante el mismo periodo en 2025, cuando el número se colocó en 8,924.

Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, destacó que el comportamiento del mes pasado fue similar al de enero, que también registró una reducción de casi 14%.

“Este resultado responde a los mismos factores que consideramos al presentar nuestras proyecciones para 2026, entre ellos, la desaceleración general de la economía, las altas tasas de interés, la inflación y el aumento en los precios asociados a la imposición de aranceles”, señaló Guerra en un comunicado de prensa.

“Nos mantendremos atentos a estas condiciones y a otras que puedan surgir como consecuencia de las tensiones geopolíticas que continúan desarrollándose. Por otro lado, reiteramos la importancia de reformar el sistema de arbitrios que actualmente aplica a los vehículos de motor, para que beneficie al consumidor, a la industria y al gobierno”, añadió la también directora de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

PUBLICIDAD

A tenor con GUIA, los segmentos de sedanes mini compactos y mini compactos premium, fueron los más impactados, con una disminución de 62%, seguidos del segmento de SUV compactos, que experimentó una reducción de 50%.

Mientras, los segmentos de vanes y de SUV medianas registraron un aumento de 20% cada uno.

Al observar el comportamiento de los fabricantes, las marcas japonesas dominaron el mercado, con la venta de 3,853 unidades. De ese total, Toyota vendió 2,241 autos nuevos.

Las marcas coreanas vendieron 2,165 unidades. Hyundai repitió como el fabricante coreano de mayor demanda (1,438 unidades) y Kia se mantuvo en el segundo puesto, con la venta 711 autos nuevos.

Del lado de los fabricantes estadounidenses, las ventas ascendieron a 1,140, con Ford a la cabeza (643 unidades).

Las marcas europeas, mientras tanto, vendieron 564 unidades. En ese grupo, BMW retuvo el liderato al vender 205 carros nuevos.