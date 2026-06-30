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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DACO inicia operativo en concesionarios de autos

Las visitas continuarán mañana miércoles en concesionarios alrededor de toda la isla

30 de junio de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario estuvo presente en concesionarios de vehículos de motor en la avenida Kennedy durante la mañana del martes. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) comenzó este martes un nuevo operativo de fiscalización en concesionarios de vehículos de motor en San Juan, Guaynabo, Carolina y Bayamón.

Durante la mañana, el secretario, Hiram J. Torres Montalvo, estuvo presente en concesionarios de la avenida Kennedy, en San Juan, donde agentes inspeccionaron aspectos como la presencia de la debida rotulación de precios, armonía entre los precios rotulados y aquellos en las páginas de Internet de las empresas, licencias vencidas y falta de política de devolución, entre otros.

Poco antes del mediodía, el secretario aseguró que se habían realizado unas 12 visitas e impartido cinco multas.

Durante la visita, personal de la agencia orientó a los concesionarios sobre la orden emitida por el DACO que flexibiliza el requisito de entregar una copia escrita del reglamento de garantía de vehículos de motor, y que les da la opción a los consumidores de obtenerlo de manera digital.

“El gobierno está haciendo una transición a las plataformas digitales, y nuestra agencia no se podía quedar atrás. Esta nueva dinámica facilita el proceso para las empresas y por ende para los consumidores”, expresó el secretario.

Las visitas a concesionarios continuarán durante mañana, miércoles, en concesionarios alrededor de toda la isla.

No es el primer operativo del DACO en concesionarios de automóviles. El año pasado, los inspectores de la agencia emitieron unas 500 multas.

Sin embargo, en esta ocasión, Torres Montalvo no pudo precisar de inmediato cuántas multas prosperaron y cuánto dinero recaudaron.

Vigilante a los precios

Por otro lado, Torres Montalvo aseguró que la agencia no ha bajado la guardia respecto a la congelación de los precios de venta de artículos de primera necesidad, específicamente, los relacionados al agua.

El pasado 12 de junio, ante la crisis por la falta de agua en varios municipios del área metropolitana, el DACO emitió una orden que congela los precios de los siguientes artículos: agua potable y hielo, agua embotellada, cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua, envases, tanques y recipientes de almacenamiento, acarreo y distribución de agua, así como servicios de acarreo y distribución de agua.

Anunció que estarán intensificando la fiscalización a la orden, al igual que a la industria de distribución de gasolina.

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DACOAutosToyotaTemporada de huracanes
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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