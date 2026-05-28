Debuta en Puerto Rico la nueva Audi Q3

Rediseñada por completo para mostrar una imagen dinámica, sofisticada y tecnológica, la nueva Audi Q3 debutó en el mercado de Puerto Rico, anunció este miércoles el conglomerado automotriz Gómez Hermanos Paulson.

La SUV compacta está equipada con un motor turbocharger de 2.0 litros y cuatro cilindros, con una potencia de 255 caballos de fuerza.

El motor se combina con una transmisión S tronic de doble embrague, siete velocidades y el sistema Quattro All-Wheel Drive.

Para Víctor M. Gómez III, presidente y CEO de Gómez Hermanos Paulson, representante exclusivo de Audi en Puerto Rico, la nueva Q3 “representa evolución de diseño, tecnología y una experiencia de manejo Audi. Este modelo representa la visión de innovación, diseño y progreso de la marca”.

La Audi Q3 en detalles

La SUV compacta ahora presenta mayores dimensiones en longitud y ancho, ofreciendo un carácter deportivo alineado al nuevo lenguaje visual de la marca.

PUBLICIDAD

En el exterior, este modelo se destaca por contar con líneas más definidas, una nueva parrilla single frame de mayor protagonismo y una firma digital iluminada.

Asimismo, por primera vez, esta generación incorporará la icónica tecnología Digital Matrix LED with Signature, que ofrece una experiencia de iluminación más avanzada, distintiva y personalizada.

En el interior, la nueva generación del Q3 presenta una experiencia más moderna e inmersiva inspirada en modelos de categorías superiores.

Por ejemplo, el vehículo integra el nuevo concepto Audi Digital Stage, compuesto por un cuadro de instrumentos digital de 11.9 pulgadas y una pantalla táctil MMI de 12.8 pulgadas orientada hacia el conductor.

El rediseño también optimiza el espacio interior, la funcionalidad y comodidad, incorporando nuevos controles integrados al volante, mayor capacidad de almacenamiento y una cabina más limpia, elegante y tecnológica.

El interior de la nueva Audi Q3, disponible en el concesionario de la marca en San Juan. (Suministrada)

Nuevo concesionario

De otra parte, Gómez destacó que Audi San Juan contará con nuevas instalaciones próximamente.

El concesionario, que sigue bajo construcción, cuenta con un diseño alineado a la visión global de Audi de transformar la experiencia tradicional de un punto de venta de autos mediante espacios más modernos, digitales e inmersivos.

“Las futuras instalaciones de Audi han sido delineadas para integrar espacios inspirados en hospitalidad premium y herramientas digitales interactivas. Asimismo, nuevas experiencias de personalización y conectividad", adelantó el ejecutivo durante la presentación de la Q3 en el centro comercial The Mall of San Juan.

“Cada detalle ha sido realizado para elevar la manera en que nuestros clientes descubren y viven en la marca de Audi”, agregó.