Disponible en Puerto Rico el primer vehículo 100% eléctrico de Toyota

Toyota anunció la llegada del bZ 2026, el primer vehículo eléctrico de batería (BEV, por sus siglas en inglés) de la marca japonesa en Puerto Rico.

El modelo, que ofrece una autonomía de hasta 314 millas con una sola carga, está equipado con una batería de iones de litio de hasta 74.7 kilovatio-hora (kWh), disponible en los modelos XLE Front-Wheel-Drive Plus (FWD Plus), XLE All-Wheel-Drive (AWD) y Limited (FWD/AWD).

Mientras, el modelo XLE FWD estará disponible con una batería de 57.7 kWh, se informó.

Al utilizar carga rápida, el modelo puede cargar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos, según Toyota.

El modelo también integra la función Plug & Charge, que permite la identificación y autorización automática en redes de carga compatibles, reduciendo la necesidad de aplicaciones móviles.

De acuerdo con el fabricante, los modelos con tracción delantera generan 338 caballos de fuerza netos combinados, logrando una aceleración de 0 a 60 millas por hora (mph) en 4.9 segundos. Las versiones con tracción delantera producen 221 caballos de fuerza, alcanzando de 0 a 60 mph en aproximadamente ocho segundos.

En cuanto al diseño, el exterior del bZ 2026 se distingue por la integración de luces diurnas LED delgadas, que se fusionan con una parrilla tipo martillo, elemento que refuerza su identidad futurista.

En el interior, el Toyota bZ ofrece una cabina amplia, cómoda y tecnológica.

Entre otras cosas, incluye una pantalla táctil central de 14 pulgadas con Toyota Audio Multimedia, dos cargadores inalámbricos delanteros, materiales suaves al tacto y una iluminación ambiental personalizable de 64 colores.

“La llegada del Toyota bZ 2026 a Puerto Rico marca un momento clave para nuestra marca y para la movilidad eléctrica en la isla. Este modelo refleja nuestro compromiso con ofrecer tecnologías innovadoras, confiables y accesibles, mientras acercamos a los consumidores a nuevas experiencias”, expresó el vicepresidente de operaciones y gerente general de Toyota de Puerto Rico, Dany Oliva, en un comunicado de prensa.

La marca informó que, entre el 20 y 22 de diciembre, habrá un pop-up interactivo en el centro de entretenimiento Distrito T Mobile, en Miramar, donde el público podrá ver el Toyota bZ 2026 de cerca.