Ford Puerto Rico se une a campaña mundial de recolección de alimentos

Los concesionarios autorizados de Ford en Puerto Rico invitan a la comunidad a participar en el Global Food Drive, iniciativa que busca recolectar alimentos no perecederos para apoyar al Banco de Alimentos de Puerto Rico.

La campaña se extenderá hasta el 30 de septiembre como parte de Ford Building Together, programa que promueve la colaboración entre concesionarios, empleados, clientes y organizaciones sin fines de lucro para generar un impacto positivo en las comunidades.

Los alimentos recolectados serán entregados al Banco de Alimentos de Puerto Rico, entidad que trabaja para mitigar el hambre, mejorar la nutrición y apoyar a las personas y familias más vulnerables. La iniciativa se desarrolla durante septiembre, Mes de Acción contra el Hambre, que busca reforzar la conciencia y los esfuerzos contra la inseguridad alimentaria en la isla.

Las personas interesadas en colaborar pueden visitar cualquiera de los nueve concesionarios autorizados Ford en Puerto Rico para entregar alimentos no perecederos.

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Entre los productos solicitados se encuentran salchichas enlatadas, corned beef, atún, pollo y otras proteínas, además de vegetales, frutas, pasta en cajas y salsa para pastas.

Ford Building Together es la iniciativa global de la empresa enfocada en la construcción y reconstrucción de comunidades mediante acciones locales. (Suministrada)

Durante 2025, el Ford Global Food Drive recolectó más de dos millones de libras de alimentos mediante la participación de 1,900 concesionarios alrededor del mundo. Para este año, la empresa tiene como meta superar esa cantidad.

“Ford Puerto Rico agradece a sus concesionarios su compromiso al unirse al Global Food Drive para apoyar a nuestras comunidades en la isla. Cuando los concesionarios se involucran con sus comunidades, el resultado es poderoso: un impacto local a escala nacional y global”, expresó Rosángela Guerra, directora general de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, Mari Jo Laborde, presidenta y CEO del Banco de Alimentos de Puerto Rico, destacó la importancia de unir esfuerzos durante el Mes de Acción contra el Hambre.

“Septiembre, Mes de Acción contra el Hambre, es una oportunidad para unir esfuerzos y generar mayor conciencia sobre la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Agradecemos a Ford Puerto Rico y a sus concesionarios por esta colaboración, que nos permitirá llevar alimentos a las personas y familias que más lo necesitan y fortalecer nuestra respuesta en las comunidades”, comentó.