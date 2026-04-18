Ford retira 1.4 millones de camionetas F-150 para corregir problema de transmisión
El fabricante de automóviles tiene evidencia de dos heridos y un accidente posiblemente relacionados con este problema
18 de abril de 2026 - 9:17 PM
18 de abril de 2026 - 9:17 PM
Ford está llamando a revisión casi 1.4 millones de sus camionetas F-150 en Estados Unidos por un problema en el cambio de marchas que puede provocar la pérdida de control del vehículo y aumentar el riesgo de accidente.
El fabricante de automóviles tiene evidencia de dos heridos y un accidente posiblemente relacionados con este problema.
La llamada a revisión incluye camiones ligeros F-150 con transmisión automática de seis velocidades que fueron producidos entre el 12 de marzo de 2014 y el 18 de agosto de 2017.
El informe de retirada de seguridad de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dice que algunas de las camionetas pueden experimentar una señal de selección intermitente del sensor de rango de transmisión al módulo de control del tren motriz, lo que puede conducir a una reducción temporal y no intencionada a la segunda marcha. Esto puede causar una reducción brusca de la velocidad de las ruedas durante un corto período de tiempo, lo que en algunas situaciones podría causar que los neumáticos traseros se deslicen hasta que la velocidad del vehículo disminuya.
Ford tiene conocimiento de 444 reclamaciones de garantía y 105 informes de servicio al cliente que podrían estar relacionados con el problema a principios de este mes.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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