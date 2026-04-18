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Ford retira 1.4 millones de camionetas F-150 para corregir problema de transmisión

El fabricante de automóviles tiene evidencia de dos heridos y un accidente posiblemente relacionados con este problema

18 de abril de 2026 - 9:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un trabajador inspecciona un nuevo camión Ford F-150 con carrocería de aleación de aluminio en la planta de ensamblaje de la compañía en Kansas City. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ford está llamando a revisión casi 1.4 millones de sus camionetas F-150 en Estados Unidos por un problema en el cambio de marchas que puede provocar la pérdida de control del vehículo y aumentar el riesgo de accidente.

El fabricante de automóviles tiene evidencia de dos heridos y un accidente posiblemente relacionados con este problema.

La llamada a revisión incluye camiones ligeros F-150 con transmisión automática de seis velocidades que fueron producidos entre el 12 de marzo de 2014 y el 18 de agosto de 2017.

La nueva Bronco TRT, diseñada para ofrecer una experiencia de alta velocidad fuera de la carretera, fue presentada durante el Detroit Auto Show 2026.Ford y RTR aseguraron que el modelo fue desarrollado y probado en Johnson Valley, en California, considerado como uno de los terrenos más extremos de Norteamérica.Aunque la nueva Bronco RTR estará disponible para los consumidores estadounidenses desde enero de 2027. A Puerto Rico llegaría más tarde.
1 / 7 | Conoce la nueva Ford Bronco TRT . La nueva Bronco TRT, diseñada para ofrecer una experiencia de alta velocidad fuera de la carretera, fue presentada durante el Detroit Auto Show 2026. - Suministrada

El informe de retirada de seguridad de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dice que algunas de las camionetas pueden experimentar una señal de selección intermitente del sensor de rango de transmisión al módulo de control del tren motriz, lo que puede conducir a una reducción temporal y no intencionada a la segunda marcha. Esto puede causar una reducción brusca de la velocidad de las ruedas durante un corto período de tiempo, lo que en algunas situaciones podría causar que los neumáticos traseros se deslicen hasta que la velocidad del vehículo disminuya.

Ford tiene conocimiento de 444 reclamaciones de garantía y 105 informes de servicio al cliente que podrían estar relacionados con el problema a principios de este mes.

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