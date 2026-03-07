Ford retira 1.7 millones vehículos por problemas con pantalla de visión trasera

Nueva York- Ford ha emitido dos llamadas a revisión que afectan a casi 1.7 millones de sus automóviles en los Estados Unidos, debido a problemas de software que afectan a las pantallas de la cámara de visión trasera de los vehículos.

De acuerdo con los avisos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera esta semana, un componente interno dentro del sistema de información y entretenimiento de algunos 2021-2026 Ford Broncos y 2021-2024 Ford Edges puede sobrecalentarse y apagarse - evitando que la imagen de visión trasera se muestre cuando los conductores van marcha atrás. Mientras tanto, algunos 2020-2022 Ford Escapes y Lincoln Corsairs, así como 2020-2024 Lincoln Aviators y Explorers, puede mostrar una imagen de visión trasera volteada o invertida.

1 / 7 | Conoce la nueva Ford Bronco TRT . La nueva Bronco TRT, diseñada para ofrecer una experiencia de alta velocidad fuera de la carretera, fue presentada durante el Detroit Auto Show 2026. - Suministrada 1 / 7 Conoce la nueva Ford Bronco TRT La nueva Bronco TRT, diseñada para ofrecer una experiencia de alta velocidad fuera de la carretera, fue presentada durante el Detroit Auto Show 2026. Suministrada Compartir

La llamada a revisión afecta a 849,310 Broncos y Edge, así como a 889,950 Escapes, Corsairs, Aviators y Explorers. Ford estima que todos estos vehículos tienen los defectos. Pero la compañía no es consciente de las lesiones o accidentes que se extienden a partir de cualquiera de retiro, los documentos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, en inglés) muestran.

PUBLICIDAD

Aun así, la NHTSA advierte a los conductores de que ambos problemas podrían aumentar el riesgo de colisión.

Para los propietarios de Bronco y Edge afectados, Ford ofrece una actualización de software gratuita para el Módulo de Interfaz de Protocolo de Accesorios (APIM) de los vehículos. Las cartas de notificación a los propietarios se enviarán a finales de mes, y la corrección estará disponible en el concesionario o mediante una actualización “por aire”.

Pero todavía se está desarrollando una solución para la llamada a revisión que afecta a los Escapes, Corsarios, Aviadores y Exploradores, según el anuncio de llamada a revisión de esta semana. Mientras tanto, en los próximos meses se enviarán cartas provisionales para notificar a los propietarios los riesgos de seguridad.