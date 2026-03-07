Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosAutos
Suscriptores
Bolsa de valores 09:14 PM
S&P 500 - (CFD)
6740.02
-1.33%
·
Dow Jones
47501.55
-0.95%
·
Nasdaq
22387.68
-1.59%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ford retira 1.7 millones vehículos por problemas con pantalla de visión trasera

Llamó a revisión a los autos debido a problemas de software que suponen un mayor riesgo de colisión

7 de marzo de 2026 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La llamada a revisión afecta a 849,310 Broncos y Edge, así como a 889,950 Escapes, Corsairs, Aviators y Explorers. Ford estima que todos estos vehículos tienen los defectos. (Carolyn Kaster)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- Ford ha emitido dos llamadas a revisión que afectan a casi 1.7 millones de sus automóviles en los Estados Unidos, debido a problemas de software que afectan a las pantallas de la cámara de visión trasera de los vehículos.

RELACIONADAS

De acuerdo con los avisos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera esta semana, un componente interno dentro del sistema de información y entretenimiento de algunos 2021-2026 Ford Broncos y 2021-2024 Ford Edges puede sobrecalentarse y apagarse - evitando que la imagen de visión trasera se muestre cuando los conductores van marcha atrás. Mientras tanto, algunos 2020-2022 Ford Escapes y Lincoln Corsairs, así como 2020-2024 Lincoln Aviators y Explorers, puede mostrar una imagen de visión trasera volteada o invertida.

La nueva Bronco TRT, diseñada para ofrecer una experiencia de alta velocidad fuera de la carretera, fue presentada durante el Detroit Auto Show 2026.Ford y RTR aseguraron que el modelo fue desarrollado y probado en Johnson Valley, en California, considerado como uno de los terrenos más extremos de Norteamérica.Aunque la nueva Bronco RTR estará disponible para los consumidores estadounidenses desde enero de 2027. A Puerto Rico llegaría más tarde.
1 / 7 | Conoce la nueva Ford Bronco TRT . La nueva Bronco TRT, diseñada para ofrecer una experiencia de alta velocidad fuera de la carretera, fue presentada durante el Detroit Auto Show 2026. - Suministrada

La llamada a revisión afecta a 849,310 Broncos y Edge, así como a 889,950 Escapes, Corsairs, Aviators y Explorers. Ford estima que todos estos vehículos tienen los defectos. Pero la compañía no es consciente de las lesiones o accidentes que se extienden a partir de cualquiera de retiro, los documentos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, en inglés) muestran.

Aun así, la NHTSA advierte a los conductores de que ambos problemas podrían aumentar el riesgo de colisión.

Para los propietarios de Bronco y Edge afectados, Ford ofrece una actualización de software gratuita para el Módulo de Interfaz de Protocolo de Accesorios (APIM) de los vehículos. Las cartas de notificación a los propietarios se enviarán a finales de mes, y la corrección estará disponible en el concesionario o mediante una actualización “por aire”.

Pero todavía se está desarrollando una solución para la llamada a revisión que afecta a los Escapes, Corsarios, Aviadores y Exploradores, según el anuncio de llamada a revisión de esta semana. Mientras tanto, en los próximos meses se enviarán cartas provisionales para notificar a los propietarios los riesgos de seguridad.

The Associated Press se puso en contacto con Ford, con sede en Michigan, para obtener más comentarios el sábado.

Tags
Breaking NewsFordRecall de autosEstados UnidosAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: