Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump hace señales obscenas a trabajador de Ford que le gritó: “protector de pedófilos”

La Casa Blanca sostuvo que la reacción del mandatario “fue la apropiada”

14 de enero de 2026 - 10:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo gestos obscenos este martes hacia un trabajador de Ford durante su visita a la planta de ensamblaje de la fabricante de autos en Detroit, luego de que este le gritara: “protector de pedófilos”.

RELACIONADAS

En un vídeo difundido en varias cuentas de X, se observa a Trump caminando por la planta mientras un trabajador, desde un estacionamiento, le grita la frase mencionada. El mandatario respondió mostrando su dedo medio y repitiendo varias veces: “que te jod**”.

El trabajador fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, quien en entrevista con The Washington Post afirmó que tras gritarle a Trump fue suspendido de su empleo. “No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad”, dijo Sabula, quien aseguró que aunque nunca apoyó a Trump, en el pasado ha votado por otros republicanos.

El incidente ocurrió mientras Trump recorría la fábrica de Ford para reforzar su política de apoyo a la manufactura nacional.

La Casa Blanca respondió a consultas sobre la reacción del mandatario afirmando que su actuar “fue el apropiado”.

Este episodio se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025 por el caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, cuando la filtración de documentos por parte de congresistas demócratas reveló correos que sugerían que Trump tenía conocimiento de los delitos y había pasado tiempo con una de las víctimas.

A finales de año, el presidente permitió la publicación de los documentos de Epstein a través del Departamento de Justicia, aunque no fueron liberados en su totalidad, lo que provocó críticas de senadores demócratas y de las víctimas por la falta de transparencia.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpCasa BlancaFord
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: