Hyundai de Puerto Rico inaugura su concesionario insignia en Guaynabo

“La idea aquí (en Hyundai de Guaynabo) es demostrar que en Puerto Rico se pueden hacer cosas únicas. Hablamos de servicios que no se ofrecen en concesionarios de otras marcas y que aquí se van a hacer. Que si se dice que no se puede tener un cargador nivel tres (para carros eléctricos), aquí lo vamos a tener, que si no se puede hacer un quick lube, que el carro esté listo en 30 minutos, aquí se pueda hacer”, explicó Pablo Martínez, presidente de Hyundai de Puerto Rico en entrevista con El Nuevo Día.