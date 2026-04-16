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Infiniti trae a Puerto Rico su nueva QX65

El modelo debutó en Nueva York hace una semana y estará disponible en Puerto Rico a partir del próximo mes

16 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Una vista de la nueva QX65 2027 en el nuevo color Sunfire Red del fabricante japonés. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El fabricante japonés Infiniti traerá a Puerto Rico la QX65, su renovada SUV mediana con dos filas de asientos.

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El modelo, develado la semana pasada en el New York International Auto Show, estará disponible a partir del mes próximo, informó Gastón Rivera, director comercial del concesionario en Puerto Rico.

“El lanzamiento de la nueva Infiniti QX65 representa mucho más que la introducción de un nuevo modelo”, aseguró Rivera.

El ejecutivo sostuvo que el nuevo modelo es “una señal clara de hacia dónde se dirige la marca y de cómo seguimos evolucionando para responder a un consumidor cada vez más exigente y sabio, particularmente en Puerto Rico, donde el cliente valora el diseño, la tecnología y la experiencia en igual medida”.

El concesionario aseguró que la nueva Infiniti QX65 revitaliza el segmento de las SUV con un perfil ‘fastback’ deportivo inspirado en el legado del icónico FX.

La nueva QX65 cuenta con dos modalidades Autograph y Sport y en su interior provee diversas amenidades desde una pantalla táctil con las herramientas de Google hasta conexiones para Apple CarPlay y Android Auto.
La nueva QX65 cuenta con dos modalidades Autograph y Sport y en su interior provee diversas amenidades desde una pantalla táctil con las herramientas de Google hasta conexiones para Apple CarPlay y Android Auto. (Suministrada)

Su interior destaca por su ergonomía y atención al detalle, mientras un motor con 268 caballos de fuerza y un pie de toque de 286 libras -una capacidad clave para vías empinadas y arranque- contribuyen, entre otras capacidades, al desempeño de la unidad.

A juicio de Rivera, más allá del escenario internacional, la QX65 cobra especial relevancia para el mercado local, donde el fabricante japonés continúa consolidando su peso en el segmento premium.

“Vemos una oportunidad importante de crecimiento para Infiniti”, aseguró Rivera al agregar que el nuevo modelo representa “una propuesta diferenciada, con carácter, y alineada a ese cliente que busca algo distinto, más personal, más único”.

El concesionario en Puerto Rico adelantó que próximamente proveerá detalles del lanzamiento oficial del modelo en a nivel local.

Según datos del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), el año pasado, el segmento de SUV medianas premium despuntó con un alza de 16% en ventas aunque la totalidad del sector automotriz experimentó una caída en sus ventas de 1.75%.

En el 2025, Infiniti vendió 318 unidades, un 24% menos que en el 2024.

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InfinitiAutos
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