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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

John Paulson sale del negocio de venta de autos nuevos en Puerto Rico

El 100% del conglomerado Gómez Hermanos regresó a manos del empresario Víctor Gómez III

23 de junio de 2026 - 2:40 PM

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De izquierda a derecha, Víctor Gómes III, John Paulson, Rafael Cedeño y Rolando Padua. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Paulson Puerto Rico salió del negocio de venta de autos nuevos en Puerto Rico, al vender su participación en la red de concesionarios Gómez Hermanos Paulson al empresario Víctor Gómez III.

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Con la transacción, el conglomerado recuperará su nombre original: Gómez Hermanos.

En 2022, Gómez III vendió sus concesionarios a John Paulson, propietario de Paulson Puerto Rico, y al inversionista Fahad Ghaffar.

Aunque nunca salió de las operaciones de la empresa, Gómez III regresó como codueño y presidente en octubre pasado, tras adquirir las acciones de Ghaffar en la entidad F40 LLC.

La salida de Ghaffar fue parte de un acuerdo con Paulson, con el que ambos pusieron punto final a múltiples litigios relacionados a los concesionarios.

“Esta decisión representa mucho más que una transacción corporativa. Es una reafirmación de nuestra confianza en Puerto Rico y en el futuro de esta empresa. Al consolidar nuevamente la propiedad bajo nuestra familia, honramos el legado de quienes construyeron Gómez Hermanos y asumimos la responsabilidad de llevarlo hacia una nueva era de crecimiento, innovación y desarrollo. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: invertir en nuestra gente, servir a nuestros clientes con excelencia y continuar aportando al progreso económico de Puerto Rico. Los mejores capítulos de nuestra historia aún están por escribirse”, expresó Gómez III.

Mientras, el co-CEO de Paulson Puerto Rico, Rafael Cedeño Paulson, expresó que la transacción representa una “realización exitosa de nuestra inversión en Gómez Hermanos.

“En Paulson Puerto Rico, identificamos oportunidades, impulsamos el crecimiento y creamos valor a largo plazo, y esta alianza cumplió con los tres objetivos. La organización que emerge de este proceso es más sólida, mejor capitalizada y mejor posicionada que aquella en la que invertimos. Trabajar junto a Víctor ha sido un privilegio, su visión empresarial, integridad personal y pensamiento a largo plazo hicieron de esta alianza una experiencia productiva y directa. Agradecemos a todos los empleados, cuyo esfuerzo fue fundamental en este recorrido, y le deseamos a Víctor y a la familia Gómez el mayor de los éxitos en el futuro”, agregó Cedeño Paulson.

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Paulson Puerto RicoAutos
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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