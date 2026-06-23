John Paulson sale del negocio de venta de autos nuevos en Puerto Rico

Paulson Puerto Rico salió del negocio de venta de autos nuevos en Puerto Rico, al vender su participación en la red de concesionarios Gómez Hermanos Paulson al empresario Víctor Gómez III.

Con la transacción, el conglomerado recuperará su nombre original: Gómez Hermanos.

En 2022, Gómez III vendió sus concesionarios a John Paulson, propietario de Paulson Puerto Rico, y al inversionista Fahad Ghaffar.

Aunque nunca salió de las operaciones de la empresa, Gómez III regresó como codueño y presidente en octubre pasado, tras adquirir las acciones de Ghaffar en la entidad F40 LLC.

La salida de Ghaffar fue parte de un acuerdo con Paulson, con el que ambos pusieron punto final a múltiples litigios relacionados a los concesionarios.

“Esta decisión representa mucho más que una transacción corporativa. Es una reafirmación de nuestra confianza en Puerto Rico y en el futuro de esta empresa. Al consolidar nuevamente la propiedad bajo nuestra familia, honramos el legado de quienes construyeron Gómez Hermanos y asumimos la responsabilidad de llevarlo hacia una nueva era de crecimiento, innovación y desarrollo. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: invertir en nuestra gente, servir a nuestros clientes con excelencia y continuar aportando al progreso económico de Puerto Rico. Los mejores capítulos de nuestra historia aún están por escribirse”, expresó Gómez III.

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Mientras, el co-CEO de Paulson Puerto Rico, Rafael Cedeño Paulson, expresó que la transacción representa una “realización exitosa de nuestra inversión en Gómez Hermanos.