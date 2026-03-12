Llega a Puerto Rico la sexta generación de la Toyota RAV4

Con más tecnología y un tren motriz híbrido, la sexta generación de la Toyota RAV4 arribó a los concesionarios del fabricante japonés en Puerto Rico.

La nueva RAV4 2026 estará disponible en tres diseño: Core, Rugged y Sport.

En el caso de la versión Core, esta abarca los grados LE, XLE Premium y Limited, mientras que el diseño Rugged se presenta en el grado Woodland

Los modelos que conforman los grados deportivos son el SE, XSE y el GR SPORT. Este último, está disponible por primera vez en el mercado local.

Entre los cambios que incorpora la nueva RAV4, está el nuevo chasis, que fue modificado para ofrecer mayor rigidez estructural y nuevos componentes de suspensión.

Los modelos híbridos con tracción total (AWD) cuentan con una potencia neta combinada del sistema de 236 caballos de fuerza (hp), al tiempo que los los modelos con tracción delantera (FWD) alcanzan una potencia neta combinada de 226 hp, lo que supone un incremento de 23 hp en comparación con el modelo de gasolina FWD saliente.

PUBLICIDAD

Según Toyota, la RAV4 ofrece 44 millas por galón (MPG) en los modelos FWD. La transmisión es de 163 libras-pie torque, tanto para la configuración FWD como para la AWD. El motor eléctrico es de 153 libras-pie torque, agregó el fabricante.

El interior de la nueva Toyota RAV4 2026. (Suministrada)

La potencia del modelo incrementa en los modelos híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés), que cuentan con una autonomía eléctrica de hasta 52 millas, reclamó Toyota.

El tren motriz de los vehículos logra una potencia neta combinada de 324 hp y ofrece hasta 41 MPG.

Respecto a la tecnología, Toyota subrayó que la RAV4 2026 introduce múltiples avances tecnológicos que debutan por primera vez en el modelo.

Por ejemplo, es el primer Toyota en integrar la nueva generación del sistema Toyota Audio Multimedia, desarrollado con retroalimentación directa de los clientes.

El modelo también ofrece el Toyota Safety Sense 4.0, la versión más avanzada del sistema de seguridad activa de la marca.

El carro más vendido

“La RAV4 es mucho más que nuestro vehículo número uno en ventas; es un reflejo de la relación de confianza que Toyota ha construido con los puertorriqueños durante décadas”, expresó Dany Oliva, vicepresidente de Toyota de Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

“La RAV4 2026 representa un paso tecnológico importante y marca el inicio de una nueva etapa para este modelo icónico en la isla”, agregó.

En 2025, la RAV4 representó el 37.4% del subsegmento de SUV con más de 10,000 unidades vendidas.

“Por primera vez en su historia, la Toyota RAV4 llegará a Puerto Rico exclusivamente electrificada, reafirmando la herencia de Toyota como pionero y líder en electrificación. Esta decisión responde a la sólida aceptación que los modelos híbridos han tenido entre los consumidores locales y al compromiso de la marca de ofrecer alternativas más eficientes, confiables y alineadas con las necesidades reales del mercado”, dijo Oliva.

PUBLICIDAD

Experiencia en Distrito T-Mobile

En el marco del lanzamiento de la RAV4 2025, Toyota presentará el RAVolution Experience, un evento abierto al público que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en el complejo de entretenimiento Distrito T-Mobile, en Miramar.

El evento permitirá a los asistentes conocer de cerca la nueva RAV4 2026, interactuar con sus innovaciones tecnológicas y experimentar su desempeño en un ambiente diseñado para la exploración y la aventura, se informó.