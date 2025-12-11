Mitsubishi expande su red con un nuevo concesionario en Canóvanas

Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. (MMSC) anunció la apertura de un nuevo concesionario asociado a Mitsubishi Motors, lo que aumenta a 21 el número de representantes de la marca japonesa en Puerto Rico.

El nuevo centro de ventas Mitsubishi estará ubicado en la carretera PR-3, en Canóvanas, bajo la administración de Toñito Auto, informó Akitoshi Ogawa, presidente y principal oficial ejecutivo de MMSC.

“Es con gran placer que damos la bienvenida a Toñito Auto Canóvanas como el nuevo concesionario de la familia Mitsubishi Motors,” dio a conocer Ogawa. “Esta nueva alianza es un paso clave para expandir la presencia de Mitsubishi Motors y mejorar la accesibilidad de los clientes en toda la región”, continuó el presidente de la marca durante la firma del acuerdo que se concretó el pasado 5 de diciembre.

El nuevo concesionario contará con la gama completa de vehículos Mitsubishi, incluyendo los modelos más recientes, como la Outlander Plug-In Hybrid EV, Outlander, Eclipse Cross, Outlander Sport y el Mirage.

Además de la venta de vehículos nuevos, el concesionario ofrecerá servicios certificados de mantenimiento y reparación, así como piezas y accesorios originales Mitsubishi.

Alianza probada

Este no sería el primer concesionario Mitsubishi bajo Toñito Auto, actualmente operan un Toñito Mitsubishi, en Guaynabo. Con la nueva apertura, la empresa suma seis concesionarios, distribuidos entre San Juan, Vega Baja, Guaynabo y Canóvanas, según su página web.

“El compromiso con la excelencia en el servicio al cliente demostrado por Toñito Auto en su concesionario de La Muda, en Guaynabo, así como su experiencia automotriz y su dedicación a la marca Mitsubishi se alinean perfectamente con nuestra visión empresarial. Esta alianza nos permitirá llegar a más clientes y brindarles la experiencia excepcional que esperan de Mitsubishi”, abundó Ogawa.

Este anuncio se suma a otros que la marca realizó durante este año, como la apertura de un nuevo centro de adiestramiento, en Toa Baja, denominada “Mi Training”, con el fin de fortalecer las habilidades y conocimientos de los equipos técnicos y de ventas en toda la región.

Además, MMSC anunció recientemente su plan de negocios para los próximos cinco años, denominado “Momentum 2030”. La iniciativa pretende ampliar y renovar la línea de vehículos en Puerto Rico, presentando un modelo nuevo o completamente rediseñado cada año hasta 2030, al tiempo que buscará casi duplicar los cuatro modelos disponibles en la isla.

En Puerto Rico, Mitsubishi cerró el 2024 con 9,429 unidades vendidas. Mientras que en octubre pasado, la marca vendió unos 501 vehículos nuevos, lo que supone una baja de 29.14% versus el mismo mes un año antes.