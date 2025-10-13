Opinión
13 de octubre de 2025
Modelos de lujo copan el Puerto Rico International Auto Show en Plaza Las Américas

La exhibición se extenderá hasta el 26 de octubre

13 de octubre de 2025 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Audi es una de las 13 marcas, en su mayoría de lujo, que participan del Puerto Rico Internacional Auto Show. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

En medio de un año “retante” para la industria automotriz, el Puerto Rico International Auto Show (PRIAS, por sus siglas en inglés) regresó este lunes al centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan.

La exhibición número 26 cuenta con la presencia de 12 fabricantes, en su mayoría participantes del segmento de vehículos de lujo: Audi, BMW, Cadillac, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Volvo, Land Rover, Genesis, Chevrolet, GMC, Mitsubishi y Hyundai. Esta última, eligió el PRIAS para presentar en Puerto Rico la nueva Palisade 2026.

Marcas de volumen como Toyota, Nissan, Ford, Honda y Kia se ausentaron.

“Ha sido un año retante. Este ha sido uno de los años más difíciles por la cuestión de los aranceles y la incertidumbre que hay, pero comoquiera estoy contenta porque tenemos marcas fuertes”, expresó Myrna Escabí, productora del evento.

Mini, marca que distrbuye Autogermana en Puerto Rico, también participa del Puerto Rico International Auto Show, en Plaza Las Américas.
Mini, marca que distrbuye Autogermana en Puerto Rico, también participa del Puerto Rico International Auto Show, en Plaza Las Américas. (Suministrada)

“El tiempo es de retos, pero, sin embargo, se abre una oportunidad para el segmento de autos de lujo”, agregó.

La exhibición, que se extenderá hasta el 26 de octubre, se celebra en el pasillo central de Plaza Las Américas.

Además de la exposición de los vehículos nuevos en el mercado, la Cooperativa de Seguros Múltiples, auspiciador principal del evento, cuenta con un exhibidor que destaca tres vehículos Jeep que evidencian la evolución de la marca norteamericana.

De igual forma, el periodista deportivo Andrés O’Neill cuenta con una exhibición de automóviles antiguos del desaparecido fabricante Oldsmobile.

Escabí aseguró que las exhibiciones de autos en los centros comerciales continúan gozando de popularidad entre los consumidores. Muchos de ellos, describió, visitan el evento para elegir qué vehículo comprar.

“Cuando empezamos solo era una exhibición, no se podía vender, pero, con el tiempo, la gerencia de Plaza Las Américas se sumó a este movimiento económico y se abrieron a permitir las ventas. Con eso, hubo un incentivo mayor para participar”, destacó.

Entre enero y septiembre de este año, en Puerto Rico se vendieron 82,149 unidades 8.41% menos que durante el mismo periodo previo.

Tan solo durante el mes pasado, la venta de automóviles cerró con 7,686 unidades vendidas. Durante el mismo periodo en 2024, el número ascendió de 8,934, por lo que se registró una caída de casi 14%.

Tags
Autos nuevosPlaza Las AméricasMotores al día
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
