Nissan Pathfinder cumple 40 años desde su lanzamiento en 1986, cuatro décadas durante las cuales el modelo ha evolucionado de un vehículo con características todoterreno a una propuesta SUV orientada también a las necesidades de las familias.

La trayectoria del modelo ha estado marcada por cinco generaciones, con cambios en diseño, motorización, tecnología y comodidad, mientras ha mantenido elementos de su identidad original, como el desempeño asociado a sus motores V6 y su capacidad para diferentes condiciones de manejo.

“Pathfinder representa mucho más que la evolución de un vehículo; representa la capacidad de Nissan para acompañar las necesidades de distintas generaciones de familias”, expresó Juan Santana Chea, director comercial de Nissan Puerto Rico en Motorambar, Inc.

En su configuración actual, Pathfinder cuenta con un motor V6 de 3.5 litros y una transmisión automática de nueve velocidades. (Nissan)

El modelo debutó en 1986 con una propuesta inspirada en las capacidades de vehículos todoterreno. Su primera generación, que se extendió entre 1987 y 1995, tomó como referencia la Nissan Hardbody y estableció las bases de su diseño robusto. Entre sus opciones de motorización figuró un motor V6 de 3.0 litros.

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La segunda generación, comercializada entre 1996 y 2004, incorporó mejoras en desempeño y refinamiento, entre ellas el motor VQ V6 de 3.5 litros y nuevas tecnologías de navegación.

Posteriormente, la tercera generación, entre 2005 y 2012, amplió su capacidad para pasajeros con la incorporación de una tercera fila de asientos que permitió transportar hasta siete personas. Asimismo, ofreció una alternativa de motorización V8.

Con la cuarta generación, entre 2013 y 2020, Nissan reforzó el enfoque familiar del modelo mediante nuevas soluciones de comodidad y practicidad. Durante esa etapa también introdujo la versión Rock Creek, que retomó elementos asociados a sus orígenes aventureros.

La quinta generación, que comenzó en 2021, incorporó cambios en diseño, tecnología y confort, al tiempo que mantuvo la motorización V6 y las capacidades que han caracterizado al vehículo.

La evolución del modelo responde a los cambios en las preferencias de los consumidores y a la competencia dentro de este segmento de vehículos. (Nissan)

En su configuración actual, Pathfinder cuenta con un motor V6 de 3.5 litros y una transmisión automática de nueve velocidades. También, incorpora tecnologías de conectividad, seguridad y asistencia al conductor.

La evolución del modelo responde a los cambios en las preferencias de los consumidores y a la competencia dentro del segmento de vehículos utilitarios deportivos, donde los fabricantes han ampliado sus propuestas para combinar capacidad de pasajeros, tecnología y comodidad.