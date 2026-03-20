Toyota se apodera del Distrito T-Mobile para que el público pruebe la nueva RAV4

Con un montaje amplio en el estacionamiento Magenta Lot del complejo de entretenimiento Distrito T-Mobile, en Miramar, Toyota inició este viernes el RAVolution Experience, un evento en donde el público en general podrá probar la nueva RAV4, el vehículo más vendido en Puerto Rico.

Gerard Berlinski, gerente de mercadeo de Toyota de Puerto Rico, explicó que el evento busca acercar el modelo a los consumidores.

La actividad arrancó este viernes y se extenderá hasta el domingo próximo.

“La estrategia del evento es atraer a la gente, al público, acercarse a nuestro nuevo modelo Toyota RAV4 2026. Qué mejor estrategia que acercarle la experiencia en vivo, que puedan probar su desempeño, que puedan poner a prueba su versatilidad, su comodidad y su tecnología”, reclamó.

En una prueba de manejo diseñada para los medios de comunicación, Toyota puso a disposición tres grados: el XLE y Limited, que cuentan con el diseño Core, y el Woodland, disponible con el diseño Rugged. La RAV4 también se ofrece en un tercer diseño: Sport.

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La experiencia inicia con el registro, donde los participantes colocan su información personal y eligen el modelo a manejar. Todas las personas reciben la confirmación por mensaje de texto que, a su vez, incluye un enlace en donde aparece el tiempo estimado de espera para la prueba de manejo.

Para realizar la prueba de manejo, los participantes van acompañados de personal de Toyota, quienes guían a los participantes por un circuito en el que se pone a prueba la aceleración de los modelos y algunos de sus atributos como el estacionamiento automatizado.

En el lugar, hay estaciones de comida y bebida, además de música y entretenimiento. Al completar la experiencia, los participantes reciben material promocional de Toyota.

Berlinski aseveró que esperan a miles de personas en el evento. Para ello, sostuvo, realizaron un plan de mercadeo en medios tradicionales y redes sociales.

Prueba de manejo de la Toyota RAV4 Woodland en Distrito T-Mobile. (Suministrada)

“Estando en un local, en un ambiente tan expuesto como lo que es el Distrito T-Mobile, específicamente en el área del Magenta Lot, nos da esa amplificación, esa oportunidad de poder llegar a mucha gente este fin de semana”, apuntó.

Esta no es la primera vez que Toyota hace un evento de este tipo. En 2024, hizo lo propio en Morovis con la Tacoma y el año pasado en Gurabo con la 4Runner.

A juicio de Berlinski, los eventos de experiencias son una estrategia que rinde resultados. Es decir, que se traducen en ventas.

“Desde que yo llego el pasado año (a Mercadeo), se tomó la decisión de asignar presupuesto para acercarnos a nuestro cliente, a nuestro consumidor. Nosotros entendemos que hay nuevos medios para fortalecer la marca y decidimos apostar a este tipo de eventos de esta calidad y magnitud. Nos ha estado dando muchos resultados y por eso es que continuamos haciéndolo, especialmente con el nuevo modelo RAV4, que es nuestro modelo número uno en Puerto Rico”, sostuvo.

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La RAV4 2026 llegará a los concesionarios el 26 de marzo próximo y las expecativas de Toyota están claras: igualar o superar la venta de 10,000 unidades que se registró en 2025.

Berlinski destacó que la SUV continúa siendo un modelo accesible, pues el precio inicial de venta asciende a $38,795.

Entre otras cosas, la nueva RAV4 cuenta con un tren motriz híbrido. Los modelos que tienen tracción total (AWD) cuentan con una potencia neta combinada del sistema de 236 caballos de fuerza (hp), al tiempo que los los modelos con tracción delantera (FWD) alcanzan una potencia neta combinada de 226 hp, lo que supone un incremento de 23 hp en comparación con el modelo de gasolina FWD saliente.

Según Toyota, la RAV4 ofrece 44 millas por galón (MPG) en los modelos FWD. La transmisión es de 163 libras-pie torque, tanto para la configuración FWD como para la AWD. El motor eléctrico es de 153 libras-pie torque.

La potencia del modelo incrementa en los modelos híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés), que cuentan con una autonomía eléctrica de hasta 52 millas, reclamó Toyota.