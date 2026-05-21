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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Volvo EX60: la SUV eléctrica que rinde 400 millas y conversa contigo gracias a la IA

Pusimos a prueba el nuevo modelo del fabricante sueco en las calles de Barcelona y aquí te contamos nuestra experiencia

21 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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La EX60, que se fabricará en la planta de producción de Volvo Cars en Torslanda, Suecia, se espera que arribe a Puerto Rico durante el tercer trimestre de este año. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Barcelona, España - Entre las pendientes y curvas de Montserrat, la nueva Volvo EX60 no solo entregó un desempeño noble y una conducción segura, con hasta 400 millas de autonomía, sino que demostró su capacidad de convertirse en un copiloto capaz de escuchar y responder gracias a la inteligencia artificial (IA).

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Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubrió el lanzamiento de la Volvo EX60 2027 como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Volvo Cars Puerto Rico.

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AutosVolvoMotores al díaBarcelona
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José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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