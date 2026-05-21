Volvo EX60: la SUV eléctrica que rinde 400 millas y conversa contigo gracias a la IA
Pusimos a prueba el nuevo modelo del fabricante sueco en las calles de Barcelona y aquí te contamos nuestra experiencia
21 de mayo de 2026 - 11:10 PM
21 de mayo de 2026 - 11:10 PM
Barcelona, España - Entre las pendientes y curvas de Montserrat, la nueva Volvo EX60 no solo entregó un desempeño noble y una conducción segura, con hasta 400 millas de autonomía, sino que demostró su capacidad de convertirse en un copiloto capaz de escuchar y responder gracias a la inteligencia artificial (IA).
El Nuevo Día cubrió el lanzamiento de la Volvo EX60 2027 como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Volvo Cars Puerto Rico.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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