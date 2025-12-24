Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosAutos
Suscriptores
Bolsa de valores 03:02 PM
S&P 500
6909.79
0.46%
·
Dow Jones
48442.41
0.16%
·
Nasdaq
23561.84
0.57%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ya es ley la multa de $500 por mal uso de estaciones de carga para vehículos eléctricos

La medida penalizará a quienes estacionen sus vehículos en espacios de recarga, pero no se conecten al servicio

24 de diciembre de 2025 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se estima que en Puerto Rico hay sobre 10,000 carros eléctricos. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado 217, que dispone una multa de $500 para aquellos se estacionen sus autos en un punto de recarga para carros eléctricos sin que el vehículo esté conectado

RELACIONADAS

La medida, de la autoría de la senadora Nitza Morán, del Partido Nuevo Progresista (PNP), enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, mejor conocida como la Ley 22.

La ley dispone que ninguna persona podrá “detener o estacionar” un vehículo en un ”espacio que sirva como punto de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad, salvo que el vehículo allí estacionado se encuentre conectado y en uso del dispositivo de carga".

La disposición, empero, “no aplicará al conductor o dueño de un vehículo cuando éste lo estacione en un punto de recarga que sea de su propiedad”.

La firma de la medida fue recibida con buenos ojos por Carlos Vizcarrondo, propietario y CEO de Velocicharge, la red de carga rápida para vehículos eléctricos más grande en Puerto Rico.

“Contar con un marco legal actualizado permite manejar estos escenarios de forma más estructurada y colaborativa con las entidades privadas y públicas, protegiendo tanto la infraestructura como la experiencia del usuario”, expresó Vizcarrondo en un comunicado de prensa.

Problema frecuente

Según datos compartidos por Velocicharge, en promedio, se registran entre 12 a 15 incidencias mensuales sobre vehículos estacionados en puntos de recarga sin estar conectados.

Las incidencias aumentan durante agosto y Navidad, así como en horas pico de la tarde y la noche, se indicó.

Según la compañía, tales incidencias “impactan directamente la disponibilidad del servicio para otros usuarios y la eficiencia operativa de la red”.

Velocicharge sostuvo que la nueva ley, en combinación con sistemas de alertas en tiempo real en su aplicación y cargos por inactividad (idle fees), permite orientar al usuario de forma gradual y transparente, lo que promueve una mejor rotación y disponibilidad de la infraestructura de recarga para autos eléctricos.

La empresa participó en las vistas públicas del proyecto, con el objetivo de promover la actualización de leyes que permitan tratar la infraestructura de carga eléctrica con criterios comparables a otras industrias de servicios.

Se estima que en Puerto Rico hay sobre 10,000 carros eléctricos, mientras que solo hay unas 200 estaciones de recarga públicas, a tenor con la plataforma Plug Share.

Tags
Autos eléctricosAutos nuevosJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: