Banco Popular lanza plataforma de descuentos y “cash back” en Mi Banco Móvil

Los clientes de Banco Popular podrán recibir promociones exclusivas, descuentos y hasta cash back (dinero de vuelta) por realizar compras a través de la aplicación de Mi Banco Móvil, en categorías como tiendas, restaurantes, hotel, servicios profesionales y autos.

Al momento, la nueva plataforma, llamada Mis Ofertas, cuenta con 77 negocios que, a su vez, son clientes comerciales de la institución bancaria. La expectativa, según Luis Cestero, vicepresidente ejecutivo del grupo de Retail & Business Solutions de Banco Popular, es que los 130,000 clientes comerciales participen. Unos 125,000 son pequeñas y medianas empresas.

Les enviamos “emails, llamadas personales, sabíamos de clientes que tenían e-commerce que los queríamos incluir y dealers de autos que tienen ciertas ofertas que los queríamos incluir. En realidad, no hay un target (objetivo) de decir que quiero los (negocios) grandes, en realidad, es al contrario, le vemos mucho potencial a la empresa pequeña y mediana”, dijo Cestero a preguntas de El Nuevo Día.

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Por su parte, Camille Burckhart, vicepresidenta ejecutiva y principal oficial de Informática y Tecnología Digital de Popular, indicó que como parte de las negociaciones han logrado que los comerciantes que están participando ofrezcan entre 1% y 5% de cash back, el cual se reflejaría en la cuenta de los consumidores en un plazo de entre 90 y 120 días.

El servicio será libre de costo para los clientes, mientras que para los negocios representará solo el pago acordado de cash back por transacción.

De acuerdo con la ejecutiva, el desarrollo de la plataforma, más que dinero, requirió bastante tiempo de trabajo. El proyectó comenzó en 2024, y alrededor de 50 personas de distintos departamentos de Popular colaboraron.

“Lo importante aquí es que los clientes comerciales vean el valor. Nos encantaría que todos los clientes comerciales pudieran beneficiarse... Nuestros clientes individuales ya utilizan Mi Banco todos los días, se conectan, en promedio, 30 veces al mes. Esto es una plataforma para unir al cliente comercial con el cliente individual”, dijo Burckhart.

Entre los comercios afiliados se encuentran Novus, Necromancy Cosmética, Plaza Las Américas, Plaza del Caribe, Soft and Creamy, Adler Clinics, A la Orden Discount, ROMA, Ready Shades Leonisa, Le Clinique, Lights and More, Le Perfume, Café Ezencia, O:LV Hotel, Sephora, Old Navy, Harry Tire, Confort Inn & Suits Levittown, Grand Store, Kaffe Haus, Totto, Up Home Solutions, Olive Boutique Hotels, Aire de O:live, Sumaq, entre otros.

Además, Popular cuenta con más de 20 negocios locales que subirán sus ofertas próximamente, según el conglomerado bancario.