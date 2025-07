De acuerdo con el nuevo presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de la matriz del Banco Popular, Inc (Nasdaq:BPOP), Javier D. Ferrer, este es el primer banco comercial de la isla en la lista de instituciones autorizadas por la AFV para financiar los préstamos de Vivienda Joven.

No obstante, tras el anuncio, varias instituciones bancarias levantaron bandera e indicaron que el gobierno no había finiquitado los términos del seguro para que los bancos pudieran utilizar el instrumento como garantía. En la lista original de la AFV, figuraban FirstBank y Oriental Bank, pero en la lista más reciente divulgada por la agencia, esas entidades no aparecen.