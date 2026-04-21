Banesco USA apuesta a la banca personalizada

Banesco USA anunció el lanzamiento en Puerto Rico de su nueva división BanescoSelect, un modelo de servicio dirigido a clientes afluentes, como profesionales y empresarios, que apuesta por la banca relacional mediante la asignación de un banquero dedicado a cada cliente.

La propuesta, ya probada con éxito en Estados Unidos y Latinoamérica, busca diferenciarse en un entorno donde ese trato personalizado ha ido desapareciendo, al ofrecer acompañamiento directo en la gestión financiera personal, familiar y empresarial, con soluciones adaptadas a cada perfil.

“La realidad es que estamos muy entusiasmados con este anuncio hoy del lanzamiento BanescoSelect en Puerto Rico. Esto es algo que ya se lanzó a Estados Unidos con mucho éxito y también queríamos combinar esta noticia con la celebración de los 20 años de Banesco USA en los Estados Unidos”, expresó Maritza Abadía, presidenta de Banesco USA en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Según la institución, el enfoque de BanescoSelect no se limita a productos bancarios, sino que prioriza entender los objetivos financieros del cliente para estructurar servicios a la medida, desde financiamiento hasta inversiones, con mayor agilidad y flexibilidad en transacciones digitales.

El segmento objetivo incluye profesionales con alto poder adquisitivo, como médicos, abogados, ingenieros y dueños de negocios, a quienes se les ofrecerá una relación integral que puede abarcar tanto sus finanzas personales como las de su empresa y su núcleo familiar.

Para poder ser cliente bajo BanescoSelect se requiere un depósito mínimo de $100,000 para individuos y $250,000 para corporaciones. No obstante, si un individuo tiene varias cuentas con el banco, los $100,000 se cuentan entre todas las cuentas.

“Para nosotros Puerto Rico es un mercado crítico muy importante para el crecimiento del banco”, dijo Calixto García-Vélez, presidente y principal oficial ejecutivo de Banesco USA. “Entendemos que este producto también va a ser mucho más atractivo para todo lo que son profesionales, segmentos profesionales en Puerto Rico, para esos abogados, esos médicos, arquitectos, ingenieros que tienen tal vez su firma, su práctica privada”.

Con este lanzamiento, Banesco USA refuerza su apuesta por Puerto Rico como mercado de crecimiento y busca ampliar su presencia en el nicho de clientes afluentes, apoyado en una expansión de su equipo local y en el fortalecimiento de su plataforma digital.

Este anuncio se da como parte de la celebración del vigésimo aniversario de la institución bancaria.

“Estamos muy contentos evidentemente con la celebración de los 20 años, eso no quita que en verdad en la isla tenemos mucho más tiempo que eso. Tenemos 30 años acá, ha pasado por varios ciclos económicos y siempre ha apostado por el futuro y pues bueno, esto de cierta forma también es una evidencia de que aquí seguimos y aquí vamos a continuar”, dijo, por su parte, Carlos Eduardo Escotet, director de Banesco USA.

PUBLICIDAD

Banesco USA es miembro del grupo financiero Banesco International y Abanca, que tiene más de $113,000 millones en activos y presta servicios a sobre 7.4 millones de clientes en todo el mundo.

Con el lanzamiento de BanescoSelect, los ejecutivos aspiran a continuar el crecimiento de clientes, cartera de préstamos y depósitos, el cual ha experimentado la institución financiera en la isla por los pasados años.

“Lo que nosotros aspiramos es que este cliente BanescoSelect, que tiene una persona dedicada, sienta que mira, aquí me van a atender rápido, ágil y me van a facilitar lo que yo deseo hacer”, dijo la presidenta de Banesco USA en Puerto Rico.

Además, Cali mencionó que parte de la razón por la que la institución decidió remodelar las oficinas ubicadas en la Milla de Oro fue con la visión de incorporar BanescoSelect en Puerto Rico, para lo que además se sumaron dos banqueros adicionales dedicados 100% a esta división.