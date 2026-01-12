Opinión
Banca y Finanzas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Banesco USA fortalece su perfil crediticio

KBRA sube la perspectiva por su disciplina en costos, expansión del balance y solidez en la calidad de activos

12 de enero de 2026 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
KBRA mantuvo las calificaciones de BBB (capacidad adecuada) para los depósitos y la deuda sénior no garantizada de Banesco USA, la calificación de BBB- (escalón más bajo dentro del grado de inversión) para la deuda subordinada, y las calificaciones de corto plazo de K3 (capacidad adecuada) para depósitos y deuda. (Ramon "Tonito" Zayas)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La agencia global de calificación crediticia Kroll Bond Rating Agency, LLC (KBRA) calificó de estable a positiva la perspectiva de todas las calificaciones a largo plazo de Banesco USA, el cual tiene presencia en Puerto Rico.



KBRA indicó que el banco refleja una mejoría sostenida en sus resultados financieros, respaldado por el Programa de Inversión de Capital de Emergencia (ECIP, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual ha fortalecido la escala y la eficiencia operativa mediante la disciplina de manejo de costos, reduciendo los gastos operacionales a 2.0%.

“Asimismo, el índice de eficiencia del banco disminuyó a 56% para 9M25 (primeros nueve meses de 2025), reflejando un mayor apalancamiento operativo derivado de la expansión de su balance financiero”, mencionó la agencia.

“La revisión del Outlook de Banesco por parte de KBRA es una sólida validación de nuestra estrategia, nuestro sólido desempeño financiero y nuestro compromiso inquebrantable con el manejo prudente del riesgo. Este reconocimiento refleja la dedicación de todo nuestro equipo y refuerza nuestra confianza en la fortaleza y estabilidad del banco a largo plazo”, expresó Calixto García-Vélez, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de Banesco USA.

KBRA mantuvo las calificaciones de BBB (capacidad adecuada) para los depósitos y la deuda sénior no garantizada de Banesco USA, la calificación de BBB- (escalón más bajo dentro del grado de inversión) para la deuda subordinada, y las calificaciones de corto plazo de K3 (capacidad adecuada) para depósitos y deuda.

“En general, la calidad de los activos, respaldada por una sólida cultura crediticia, continúan fortaleciendo la rentabilidad mediante menores costos operativos (las provisiones para pérdidas crediticias totalizaron $4.3 millones durante 9M25, o 0.1% de los activos promedio)”, aportó KBRA.

Banesco USA obtuvo aproximadamente $14 millones en ganancias netas al concluir el tercer trimestre de 2025, lo que supone un crecimiento de 25%, al compararse contra el mismo periodo hace un año.

En Puerto Rico, el crecimiento en las carteras de depósitos y préstamos fue de 83% y 28%, respectivamente, frente a los resultados del mismo período de 2024.

