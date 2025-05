Boston propina revés a los fondos mutuos cerrados de UBS

Los 9 fondos que integran la familia de instrumentos de inversión cerrada en Puerto Rico gestionados por UBS son: Tax-Free Fixed Income Fund for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund I); Tax-Free Fixed Income Fund II for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund II); Tax-Free Fixed Income Fund III for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund III); Tax-Free Fixed Income Fund IV for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund IV); Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, Inc. (Fund V); Puerto Rico Residents Tax-Free Fund, Inc. (PRITF I); Puerto Rico Residents Tax-Free Fund IV, Inc. (PRITF IV); Puerto Rico Residents Tax-Free Fund VI, Inc. (PRITF VI) y Tax Free Fund for Puerto Rico Residents (TFF I).