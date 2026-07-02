Clientes de FirstBank tendrán descuento en envíos con Islandwide
Te explicamos cómo funciona la alianza entre ambas empresas
2 de julio de 2026 - 10:00 AM
2 de julio de 2026 - 10:00 AM
Los clientes que utilicen tarjetas de débito o crédito de FirstBank podrán recibir un 20% de descuento en envíos al día siguiente mediante la aplicación iWide, luego de que el conglomerado bancario concretara una alianza con la empresa puertorriqueña especializada en servicios de logística y entrega Islandwide.
El beneficio aplica a envíos al día siguiente de paquetes de hasta 60 libras, con servicio de recogido y entrega en toda la isla. La oferta estará vigente hasta el 30 de junio de 2027.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de FirstBank para fortalecer su propuesta de valor a través de alianzas estratégicas que brindan beneficios y soluciones a sus clientes, según Lilian Díaz Bento, vicepresidenta ejecutiva de Banca Individual y Transaccional de FirstBank.
“Esta alianza con Islandwide nos permite ampliar los beneficios disponibles para nuestros clientes, mientras apoyamos tanto las necesidades personales como las operaciones de los negocios que impulsan la economía de Puerto Rico”, expresó Díaz Bento.
El acuerdo, aseguró, también refuerza la visión de FirstBank for Business de conectar a sus clientes con soluciones que respalden la eficiencia operativa y el crecimiento de sus empresas, integrando servicios que complementen sus necesidades financieras.
Por su parte, Henry Rosaly, director de Mercadeo de Islandwide, subrayó que la colaboración representa una oportunidad para acercar los servicios logísticos de la empresa a una base más amplia de clientes en Puerto Rico.
“Nos entusiasma colaborar con una institución líder como FirstBank para ofrecer beneficios que aporten valor real a consumidores y empresas locales. A través de esta alianza, buscamos facilitar el acceso a soluciones de envío rápidas, convenientes y accesibles para más personas en toda la isla”, afirmó Rosaly.
Esta nueva colaboración se suma a otras iniciativas impulsadas por FirstBank para continuar fortaleciendo su ecosistema de beneficios y apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico mediante alianzas con empresas locales que comparten su compromiso con la innovación, el servicio y la experiencia del cliente, comunicó el banco.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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