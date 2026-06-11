FirstBank aumenta a $1,000 el límite de retiro en cajeros automáticos

Los clientes de FirstBank ahora podrán retirar hasta $1,000 en los cajeros automáticos, luego que la institución bancaria anunció este jueves que aumentó el límite de retiro de efectivo diario en cajeros automáticos (ATM).

Se informó en comunicado de prensa que la iniciativa de aumentar de $500 a $1,000 el tope de los retiros en los cajeros responde “a los incrementos en los costos de vida y los tiempos actuales”.

Con el ajuste, FirstBank se convierte en el primer banco que ofrece este tope en sus retiros diarios a través de sus más de 300 cajeros automáticos en toda la isla. El conglomerado bancario explicó que este beneficio, disponible para clientes con tarjetas de débito emitidas en Puerto Rico, permite realizar retiros en cualquier cajero automático, independientemente de la institución financiera.

“Buscamos ofrecer a nuestros clientes un mayor control sobre su dinero y facilitarles el acceso en los momentos en que lo necesitan. Queremos continuar evolucionando para responder a las necesidades de nuestros clientes con soluciones prácticas y convenientes”, indicó Ginoris López-Lay, vicepresidenta ejecutiva de Planificación y Gerencia Estratégica de FirstBank.

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Detallaron que el aumento del límite de retiros forma parte de los esfuerzos del banco por mejorar la experiencia del cliente y fomentar el uso de canales de autoservicio, como los cajeros automáticos, facilitando transacciones más ágiles y reduciendo la necesidad de visitar la sucursal para este tipo de gestiones.

Sin embargo, aclararon que la cantidad máxima que podrá retirarse en una sola transacción dependerá del límite de retiro del cajero automático que se utilice. Señalaron que en algunos casos, los clientes podrán completar el retiro de hasta $1,000 diarios realizando múltiples transacciones hasta alcanzar el monto deseado.