FirstBank apoya a emprendedoras puertorriqueñas

Veinticinco emprendedoras que forman parte de las incubadoras de negocios del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón (CPPR), participaron del Bazar del Día de las Madres, una iniciativa realizada por FirstBank.

Estos negocios locales ofrecieron una variedad de productos elaborados en Puerto Rico, incluyendo joyería, postres, jabones, bebidas detox, productos para cocinar, plantas y artículos de cuidado personal, entre otros.

“En FirstBank creemos en el poder del emprendimiento local como motor de desarrollo económico y social. El Bazar del Día de las Madres es una forma concreta de apoyar a pequeñas empresarias, creando espacios donde su talento, esfuerzo y productos puedan conectar con oportunidades reales. Este compromiso con las comunidades es uno a largo plazo y continuará siendo una prioridad para el Banco porque creemos fielmente que juntos somos más fuertes”, expresó Nayda Rivera Batista, vicepresidenta ejecutiva, principal oficial de Consumo y directora de personal corporativo del conglomerado bancario.

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FirstBank realiza el Bazar del Día de las Madres, como un modelo de apoyo al emprendimiento que ha respaldado de manera sostenida por más de nueve años, mediante donativos anuales. En los pasados cuatro años, el banco ha aportado $60,000 en donativos directos.

Estas aportaciones han fortalecido programas de formación empresarial dirigidos a comunidades de ingresos bajos y moderados, promoviendo la autosuficiencia, la formalización de negocios y el desarrollo económico local.

La iniciativa se realiza en colaboración con el Centro para Puerto Rico (CPPR), brazo operacional de la Fundación Sila M. Calderón. Al cierre de 2025, sus programas habían contribuido al desarrollo de más de 2,620 pequeños negocios y a la creación de sobre 4,100 empleos en decenas de municipios alrededor de la isla.

“Los bazares son una herramienta fundamental dentro de nuestros programas de incubación, ya que permiten a las emprendedoras validar sus productos, fortalecer destrezas comerciales y ganar visibilidad en un entorno real de ventas. La alianza con FirstBank ha sido clave para ampliar estas oportunidades y apoyar la independencia económica de mujeres emprendedoras”, indicó Idalia Colón Rondón, directora de programas del centro, quien estuvo presente en el evento.

Este bazar fue exclusivo para empleados de FirstBank, fomentando un ambiente de apoyo directo entre la comunidad laboral del banco y las empresarias participantes.