FirstBank Puerto Rico recibe por segundo año el Bronze Lender of the Year de la SBA

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) que reconoció por segundo año consecutivo a FirstBank Puerto Rico con el premio Bronze Lender del Año 2025 en Puerto Rico, destacando su compromiso en facilitar el acceso a capital a las pequeñas y medianas empresas.

Este reconocimiento distingue a las instituciones financieras líderes en el uso de los programas de la SBA para fomentar el emprendimiento, impulsar la creación de empleos y fortalecer el desarrollo económico sostenible.

A través de su oferta integrada de productos y servicios bajo FirstBank for Business, el banco continúa apoyando tanto a nuevos empresarios como a negocios establecidos en sus distintas etapas de crecimiento, comunicó la institución bancaria.

“Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo reafirma nuestro compromiso con el desarrollo empresarial de Puerto Rico. En FirstBank, creemos firmemente en el potencial de nuestros empresarios y nos llena de orgullo acompañarlos en su crecimiento, brindándoles acceso a capital y soluciones que impulsen su visión. Celebramos especialmente a nuestros clientes, cuyo éxito refleja el impacto que buscamos lograr en cada financiamiento”, expresó Nayda Rivera Batista, vicepresidenta ejecutiva y Chief of Staff de FirstBank Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Como parte de la ceremonia, la SBA también reconoció a dos clientes de FirstBank: Restaurante Los Serranos y IMEX Americas Trading LLC,.

“Este reconocimiento representa el esfuerzo de generaciones dedicadas a construir un negocio basado en valores familiares y excelencia. Agradecemos a FirstBank por su apoyo continuo, que ha sido clave para seguir creciendo y sirviendo a nuestra comunidad con la misma pasión de siempre”, subrayaron Gadiel Serrano Martínez y Valerie Núñez Ortega, propietarios del Restaurante Los Serranos.

Restaurante Los Serranos fue galardonado como 2026 Family-Owned Business of the Year, en reconocimiento a su legado familiar, excelencia operativa y aportación a la comunidad.

Mientras que IMEX Americas Trading LLC fue reconocido como 2026 Puerto Rico & U.S. Virgin Islands Exporter of the Year, destacando su visión estratégica y expansión exitosa a mercados internacionales.