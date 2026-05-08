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FirstBank Puerto Rico recibe por segundo año el Bronze Lender of the Year de la SBA

La entidad fue reconocida por su rol en facilitar financiamiento a pymes y apoyar el desarrollo económico en la isla

8 de mayo de 2026 - 6:30 PM

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De izquierda a derecha, Ildefonso Rodríguez, vicepresidente y director de la Unidad de Pequeños Negocios y SBA de FirstBank Puerto Rico; Aysha Issa, primera vicepresidenta y directora de Retail y Pequeños Negocios de FirstBank Puerto Rico; Derrick Lugo Colón, presidente de IMEX Americas Trading LLC, cliente de FirstBank reconocido por SBA; Lilian Díaz Bento, vicepresidenta ejecutiva y directora del grupo Pymes y banca transaccional de FirstBank Puerto Rico; Nayda Rivera Batista, vicepresidenta ejecutiva y Chief of Staff de FirstBank Puerto Rico. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) que reconoció por segundo año consecutivo a FirstBank Puerto Rico con el premio Bronze Lender del Año 2025 en Puerto Rico, destacando su compromiso en facilitar el acceso a capital a las pequeñas y medianas empresas.

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Este reconocimiento distingue a las instituciones financieras líderes en el uso de los programas de la SBA para fomentar el emprendimiento, impulsar la creación de empleos y fortalecer el desarrollo económico sostenible.

A través de su oferta integrada de productos y servicios bajo FirstBank for Business, el banco continúa apoyando tanto a nuevos empresarios como a negocios establecidos en sus distintas etapas de crecimiento, comunicó la institución bancaria.

“Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo reafirma nuestro compromiso con el desarrollo empresarial de Puerto Rico. En FirstBank, creemos firmemente en el potencial de nuestros empresarios y nos llena de orgullo acompañarlos en su crecimiento, brindándoles acceso a capital y soluciones que impulsen su visión. Celebramos especialmente a nuestros clientes, cuyo éxito refleja el impacto que buscamos lograr en cada financiamiento”, expresó Nayda Rivera Batista, vicepresidenta ejecutiva y Chief of Staff de FirstBank Puerto Rico.

Como parte de la ceremonia, la SBA también reconoció a dos clientes de FirstBank: Restaurante Los Serranos y IMEX Americas Trading LLC,.

“Este reconocimiento representa el esfuerzo de generaciones dedicadas a construir un negocio basado en valores familiares y excelencia. Agradecemos a FirstBank por su apoyo continuo, que ha sido clave para seguir creciendo y sirviendo a nuestra comunidad con la misma pasión de siempre”, subrayaron Gadiel Serrano Martínez y Valerie Núñez Ortega, propietarios del Restaurante Los Serranos.

Restaurante Los Serranos fue galardonado como 2026 Family-Owned Business of the Year, en reconocimiento a su legado familiar, excelencia operativa y aportación a la comunidad.

Mientras que IMEX Americas Trading LLC fue reconocido como 2026 Puerto Rico & U.S. Virgin Islands Exporter of the Year, destacando su visión estratégica y expansión exitosa a mercados internacionales.

Por su parte, Derrick Lugo Colón, presidente de IMEX Americas Trading LLC, expresó: “Ser reconocidos como Exportador del Año es un honor que valida nuestra visión de llevar la calidad de Puerto Rico al mundo. Agradecemos a FirstBank por creer en nuestro potencial y acompañarnos en nuestro proceso de expansión hacia mercados internacionales”.

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