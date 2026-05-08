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Oriental Bank recibe doble reconocimiento de la SBA

Los premios resaltan el liderazgo de la institución en financiamiento a través de los programas federales 504 y 7(a), clave para el crecimiento de las pymes

8 de mayo de 2026 - 5:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oriental Bank recibió el premio “Institución Financiera Participante del Año en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. (Third Party Lender of the Year)” y “Puerto Rico Silver Lender of the Year 2025”. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), para el distrito de Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos, otorgó dos premios a Oriental Bank por destacarse en la otorgación de préstamos de 504 y 7(a) de la agencia federal.

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Los premios fueron “Institución Financiera Participante del Año en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. (Third Party Lender of the Year)” y “Puerto Rico Silver Lender of the Year 2025”.

El primer reconocimiento destaca a la institución con mayor volumen en préstamos SBA 504, mientras que el segundo resalta su desempeño en el programa de préstamos SBA 7(a), ambas herramientas son claves para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Para nosotros, este reconocimiento representa un gran orgullo y reafirma nuestro compromiso con los pequeños y medianos negocios. En Oriental continuamos demostrando que estamos preparados para servirles, impulsando su progreso y éxito financiero. Reconocemos la importancia de este sector para la economía de Puerto Rico y mantenemos nuestro enfoque en apoyarlos para que continúen creciendo y alcancen sus metas”, indicó Carlos Comas, director de Banca de Negocios de Oriental.

Los préstamos 504 de la SBA ofrecen financiamiento a largo plazo y con tasas de interés fijas para pymes que buscan adquirir activos fijos importantes, como bienes raíces comerciales o maquinaria, promoviendo el crecimiento y la creación de empleo.

Mientras que el programa de préstamos 7(a) es el principal de la SBA y está diseñado para ayudar a pequeñas empresas a obtener financiación.

El conglomerado destacó que este reconocimiento valida a la institución bancaria como una aliada financiera que acompaña a los empresarios más allá del financiamiento, brindándoles orientación, herramientas y soluciones digitales que impulsan decisiones informadas y fomentan un crecimiento sostenible.

“El compromiso de nuestro equipo se mantiene firme: estar cerca de los empresarios y acompañarlos en cada etapa de su desarrollo. En Oriental, las pequeñas y medianas empresas cuentan con atención personalizada, soluciones financieras diseñadas a la medida de sus necesidades y la conveniencia de procesos digitales que les permiten hacer negocios con mayor agilidad”, sostuvo Comas.

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SBAOriental BankPréstamosPymes
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