Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Bolsa de valores 12:31 PM
S&P 500
6861.89
-0.28%
·
Dow Jones
49395.16
-0.54%
·
Nasdaq
22682.73
-0.31%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Depósitos y acciones en cooperativas superan los $11,100 millones

El sistema sumó más de 8,200 socios en un año y alcanzó el nivel más alto de activos, depósitos y membresía en al menos cinco años, según Cossec

20 de febrero de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cossec asegura que las cooperativas puertorriqueñas son una de las instituciones más seguras, ya que en muchos casos exceden en reglamento a las grandes financieras a nivel internacional.(GFR Media)
Entre el 2024 y 2025 se sumaron 8,203 socios al sistema cooperativo, alcanzando 1,164,046 personas, mientras que el total de instituciones cooperativas se mantuvieron en 91 cooperativas alrededor de la isla.
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico culminaron el 2025 con el mayor número de socios activos y total de activos y depósitos, al menos, en los pasados cinco años, según las estadísticas de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec).

RELACIONADAS

Los activos totales ascendieron a diciembre pasado a $12,483 millones, lo que representa un crecimiento aproximado de $391 millones frente al año anterior o $1,500 millones en comparación con 2021.

Tras los resultados, la presidente ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez Miranda, destacó que el desempeño consolidado responde a la efectividad del modelo cooperativo y a la supervisión del sistema.

“Superar los $12.4 mil millones en activos demuestra que el sistema cooperativo continúa creciendo con responsabilidad y disciplina financiera. Contamos con una base de capital robusta, niveles adecuados de liquidez y una gestión prudente de riesgo, lo que garantiza la protección de los depósitos y fortalece la capacidad de las cooperativas, para continuar apoyando a los socios y comunidades”, expresó Jiménez Miranda.

Entre el 2024 y 2025 se sumaron 8,203 socios al sistema cooperativo, alcanzando 1,164,046 personas, mientras que el total de instituciones cooperativas se mantuvieron en 91 cooperativas alrededor de la isla.

La cartera de préstamos totalizó $7,827 millones al cierre de 2025, con un crecimiento anual de 4.53%, ampliando el acceso a financiamiento en los segmentos de vivienda, consumo y vehículos.

Los préstamos personales constituyen el mayor peso en la cartera con un 37.24% del total, seguido de los préstamos hipotecarios, con el 26.85%, y los préstamos de auto, con el 24.58%. La reserva de préstamos incobrables ascendió a $230 millones.

La morosidad se situó en 2.32%, mientras que las reservas para préstamos incobrables equivalen al 2.93% del total de préstamos, cubriendo el 126% de la cartera en atraso.

Entretanto, las acciones y depósitos alcanzaron $11,169 millones, lo que supone la cifra más alta desde el 2021.

En términos de liquidez, el sistema mantiene efectivo e inversiones que superan los $2,800 millones, según el informe. Mientras que el capital total consolidado alcanzó aproximadamente $3,626 millones, lo que representa cerca del 29% del total de activos.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón reconoció el desempeño del sistema cooperativo y su aportación a la estabilidad económica de la isla.

“El cooperativismo es un componente esencial de nuestra economía. Su crecimiento y solidez financiera representan estabilidad para miles de familias que depositan sus ahorros en sus cooperativas”, expresó la gobernadora quien posee una subconcentración en cooperativismo.

Tags
CossecCooperativas de Ahorro y CréditoPréstamos
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: