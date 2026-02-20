Depósitos y acciones en cooperativas superan los $11,100 millones

Las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico culminaron el 2025 con el mayor número de socios activos y total de activos y depósitos, al menos, en los pasados cinco años, según las estadísticas de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec).

Los activos totales ascendieron a diciembre pasado a $12,483 millones, lo que representa un crecimiento aproximado de $391 millones frente al año anterior o $1,500 millones en comparación con 2021.

Tras los resultados, la presidente ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez Miranda, destacó que el desempeño consolidado responde a la efectividad del modelo cooperativo y a la supervisión del sistema.

“Superar los $12.4 mil millones en activos demuestra que el sistema cooperativo continúa creciendo con responsabilidad y disciplina financiera. Contamos con una base de capital robusta, niveles adecuados de liquidez y una gestión prudente de riesgo, lo que garantiza la protección de los depósitos y fortalece la capacidad de las cooperativas, para continuar apoyando a los socios y comunidades”, expresó Jiménez Miranda.

Entre el 2024 y 2025 se sumaron 8,203 socios al sistema cooperativo, alcanzando 1,164,046 personas, mientras que el total de instituciones cooperativas se mantuvieron en 91 cooperativas alrededor de la isla.

La cartera de préstamos totalizó $7,827 millones al cierre de 2025, con un crecimiento anual de 4.53%, ampliando el acceso a financiamiento en los segmentos de vivienda, consumo y vehículos.

Los préstamos personales constituyen el mayor peso en la cartera con un 37.24% del total, seguido de los préstamos hipotecarios, con el 26.85%, y los préstamos de auto, con el 24.58%. La reserva de préstamos incobrables ascendió a $230 millones.

La morosidad se situó en 2.32%, mientras que las reservas para préstamos incobrables equivalen al 2.93% del total de préstamos, cubriendo el 126% de la cartera en atraso.

Entretanto, las acciones y depósitos alcanzaron $11,169 millones, lo que supone la cifra más alta desde el 2021.

En términos de liquidez, el sistema mantiene efectivo e inversiones que superan los $2,800 millones, según el informe. Mientras que el capital total consolidado alcanzó aproximadamente $3,626 millones, lo que representa cerca del 29% del total de activos.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón reconoció el desempeño del sistema cooperativo y su aportación a la estabilidad económica de la isla.