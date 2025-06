Cambio que pondría en peligro a la institución

En dicho análisis, Rodríguez Castro expresó que el P de la C 701 impone un riesgo fiscal y operativo que el BDE no puede manejar sin respaldo federal, regulación adecuada y una profunda recapitalización.

La presidenta de la ABPR, manifestó que el BDE no puede captar fondos del sector privado y no cuenta con seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). “Sin depósitos, el banco no puede autofinanciarse y tendría que depender exclusivamente de asignaciones públicas o endeudamiento garantizado, lo que no es sostenible”.