Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Evertec compra otra tecnológica en Brasil

La empresa anunció un acuerdo para adquirir Dimensa, una empresa con más de 15,000 clientes en el país sudamericano

3 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La adquisición de Dimensa se suma a otras transacciones significativas de la tecnológica en Latinoamérica por los pasados dos años cuando finiquitó las inversiones de Sinquia, PaySmart, Grandata, Nubity, Tecnobank y ahora otra brasileña. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Evertec, Inc. (NYSE: EVTC) anunció este lunes la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de Dimensa, una empresa tecnológica brasileña que ofrece servicios a instituciones financieras.

RELACIONADAS

La transacción está valorada en, aproximadamente, $181 millones y está sujeta a ajustes habituales, así como a la aprobación de las entidades regulatorias de Brasil. De obtener las autorizaciones correspondientes, se espera que el cierre de la transacción ocurra a principios del segundo trimestre de 2026.

De acuerdo con Joaquín Castrillo, Principal Oficial de Operaciones (COO, en inglés) de Evertec, la estrategia de crecimiento de la compañía se basa en dos pilares complementarios: el crecimiento orgánico en mercados donde Evertec cuenta con una presencia sólida, como Puerto Rico, y la expansión regional a través de adquisiciones en Latinoamérica.

“Esta adquisición se alinea con nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo, que combina la expansión orgánica en mercados clave con adquisiciones que fortalecen nuestro portafolio de soluciones”, señaló Castrillo.

Con sede en São Paulo, Dimensa cuenta con una plantilla de aproximadamente 1,000 empleados y atiende a más de 15,000 clientes en todo Brasil, con soluciones en los segmentos de banca, fondos, riesgo y seguros.

La adquisición permitiría a Evertec incorporar nuevas líneas de negocio en Brasil y fortalecer su oferta existente en ese mercado.

La compra de Dimensa se suma a otras transacciones significativas por parte de la tecnológica -con sede principal en Puerto Rico- en Latinoamérica. En los pasados dos años, Evertec finiquitó las inversiones de Sinquia, PaySmart, Grandata, Nubity, Tecnobank y ahora otra brasileña.

Entre las seis adquisiciones, Evertec habría destinado más de $1,019 millones en adquisiciones de empresas en la región, al sumar las inversiones reseñadas por El Nuevo Día.

Tanto Sinqia como Tecnobank y Dimensa son brasileñas y próximamente las tres estarán bajo el liderato de Evertec.

“La incorporación de Dimensa amplía nuestras capacidades tecnológicas y nos permite seguir creciendo de manera sostenible en la región, mientras continuamos invirtiendo y desarrollando nuestras operaciones en mercados consolidados”, comunicó Castrillo.

ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
