10 de noviembre de 2025
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Evertec reporta $32.9 millones en ingresos netos

La ganancia neta representó un aumento de 33.2% frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por crecimiento orgánico y adquisiciones recientes

10 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para lo que resta de 2025, la empresa anticipa ingresos totales entre $921 millones y $927 millones, lo que representa un crecimiento aproximado de 8.9% a 9.6%. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La tecnológica Evertec (NYSE: EVTC) mantuvo su racha de crecimiento financiero al concluir el tercer trimestre de este año, con ingresos netos de $32.9 millones, lo que supone un incremento de $8.2 millones o casi 33.2% al compararse con los resultados para el mismo periodo un año atrás.

De acuerdo con Mac Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de la tecnológica, el crecimiento trimestral fue impulsado por el aumento orgánico en todos los segmentos de la compañía, así como por la contribución de las adquisiciones completadas en el cuarto trimestre de 2024.

“Estamos satisfechos con los resultados del tercer trimestre, que reflejan nuestro continuo enfoque en la excelencia operativa y la ejecución estratégica. Al ampliar nuestra presencia en América Latina mediante la adquisición de Tecnobank, hemos fortalecido nuestra plataforma y posicionado a la empresa para un crecimiento a largo plazo”, expresó Schuessler.

El desempeño de la empresa de procesamiento de pagos se tradujo en 51 centavos por acción diluida frente a los 38 centavos por acción diluida obtenidos entre julio y septiembre pasados.

Hasta el pasado 30 de septiembre, los ingresos totales ascendieron a $228.6 millones, lo que representó un aumento de 8% en comparación con los $211.8 millones del mismo trimestre del año anterior.

La transacción más reciente que realizó Evertec se completó en octubre pasado con la adquisición del 75% de Tecnobank Tecnología Bancaria, un proveedor de tecnología financiera en el sector de registro digital de contratos de financiamiento vehicular en Brasil.

La compraventa ascendió a unos $148 millones, fue aprobada en septiembre por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

Para lo que resta de 2025, la empresa anticipa ingresos totales entre $921 millones y $927 millones, lo que representa un crecimiento aproximado de 8.9% a 9.6%, un aumento respecto a la proyección anterior de 6.6% a 7.6%.

Asimismo, se espera que las ganancias por acción común estén entre $3.56 y $3.62, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 8.5% a 10.4%, un incremento frente a la expectativa previa de 4.8% a 7.0%.

Efraín Montalbán Ríos
