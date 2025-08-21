Evertec compra otra empresa en Brasil

Evertec (NYSE: EVTC), anunció este jueves la firma de un acuerdo para adquirir el 75% de Tecnobank, una empresa fintech reconocida por su experiencia en el registro digital de contratos de financiamiento vehicular en Brasil, por una suma equivalente a $144 millones.

Una vez completada la compra, que se espera suceda en el cuarto trimestre de este año, esta sería la tercera adquisición de Evertec en el país sudamericano, tras la integración, en 2023, de PaySmart y Sinqia, S.A, siendo esta última la mayor compra en la historia de la tecnológica por $660 millones.

“Esta adquisición continúa impulsando nuestra estrategia de crecimiento y amplía nuestras capacidades en Brasil”, expresó Mac Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo de Evertec. “Esperamos, con entusiasmo, dar la bienvenida al equipo de Tecnobank a Evertec y estamos entusiasmados por las oportunidades que se avecinan”.

El acuerdo, pactado a través de Evertec Brasil Informática S.A., subsidiaria de la tecnológica con sede principal en Puerto Rico, está sujeto a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación de la autoridad gubernamental antimonopolio de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

PUBLICIDAD

Una racha de adquisiciones de al menos cinco empresas latinoamericanas en los pasados tres años, ha contribuido a un crecimiento sostenido en los ingresos netos de la tecnológica puertorriqueña.

Entre abril y junio pasados, los ingresos de Evertec en América Latina fueron de $86.1 millones, lo que representa un crecimiento del 15% interanual.

Tecnobank ocupa una posición de liderazgo en su sector en Brasil, respaldada por un equipo gerencial con amplia experiencia y capacidades tecnológicas avanzadas, se informó.

Crecimiento mediante adquisiciones

“Este acuerdo representa más que un hito estratégico: refleja una visión compartida sobre el futuro de las finanzas digitales en Brasil. Al unir fuerzas con Evertec, tenemos una oportunidad única de escalar la innovación, acelerar la transformación digital en el financiamiento vehicular y contribuir a un ecosistema financiero más ágil, seguro e inclusivo para el país”, afirmó, por su parte, Renata Herani, presidenta de Tecnobank en Brasil.

De acuerdo con el informe radicado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), el contrato entre Evertec, Tecnobank Tecnologia Bancária S.A. y y ciertos accionistas de Tecnobank que son parte del contrato, fue firmado ayer, miércoles, cuando se acordó la compra de más de 7.6 millones acciones ordinarias de la tecnológica brasilera.

Las adquisiciones más recientes de Evertec, se dieron en el cuarto trimestre de 2024, cuando adquirió las empresas de soluciones tecnológicas Grandata y Nubity, esta última de México. Entre ambas transacciones Evertec invirtió aproximadamente $34 millones.

Al sumar las inversiones de Sinquia, PaySmart, Grandata, Nubity y, ahora, Tecnobank, la empresa habría destinado más de $838 millones en adquisiciones de empresas en Latinoamérica, en los pasados dos años.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio de la adquisición del 75% de Tecnobank, Evertec confirmó a El Nuevo Día que se mantienen “explorando oportunidades estratégicas en la región” de Latinoamérica.

En entrevista reciente con El Nuevo Día, Paola Pérez Surillo, jefa del Equipo Comercial de Puerto Rico y el Caribe para la empresa, adelantó que Evertec continuará sus planes de expansión en la región de América Latina con miras a sumar más adquisiciones en mercados como México y Colombia.

Durante el segundo trimestre de este año, Evertec reportó ingresos netos de $40.5 millones o 62 centavos por acción diluida durante el segundo trimestre de 2025.