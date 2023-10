Ante la emergencia que atraviesa gran parte de las costas de Puerto Rico a causa de la erosión y el impacto económico que acarrea, FirstBank firmó este jueves un acuerdo multisectorial para mitigar la erosión costera a través del programa “Rescate Costero”, para el cual invertirá $300,000.

De acuerdo con Ginoris López-Lay, vicepresidenta ejecutiva de planificación y gerencia estratégica del banco, la situación que afronta el 40% de las costas puertorriqueñas tiene un impacto directo en el desarrollo y crecimiento económico de la isla, incluso en la producción de alimentos.

“Todo esto es un ecosistema y la realidad es que si esto impacta cómo nosotros producimos comida, pues la realidad es que esto impacta el desarrollo económico de Puerto Rico. Lo otro es que necesitamos un país que tenga sus costas y medioambiente saludable para poder continuar creciendo económicamente”, indicó López-Lay a preguntas de El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Con el programa que se realiza como parte de la celebración del 75 aniversario de la institución, se sembrarán unos 25,000 árboles en las costas de Puerto Rico en un periodo de tres años en pueblos como Camuy, Isabela, Loíza, Luquillo, Manatí y Quebradillas. La iniciativa se realizará en alianza con el gobierno, el sector privado y organizaciones sin fines de lucro.

Durante los pasados 12 años, FisrtBank ha promovido la reforestación en la isla regalando sobre 35,000 árboles, ha impulsado la creación de 20 huertos comunitarios y reciclado 19,303 celulares.

Lento el desembolso de fondos

Durante el evento, el director de Vida Marina, Robert Mayer, habló de la lentitud con que se desembolsan los fondos asignados para la rehabilitación de las costas, a pesar de un reclamo suyo a La Fortaleza y ante el gobierno federal.

De acuerdo con el también profesor de biología, la rapidez con la que avanza la erosión costera requiere de mayor urgencia gubernamental en los procesos de aprobación de los contratos y de los fondos.

“El reloj sigue marcando la hora, el tiempo corre, a veces, los fondos no llegan a tiempo, necesitamos acción. El gobernador firmó una orden ejecutiva y a mi entender no se está cumpliendo”, alertó Mayer. “No se está tratando como una emergencia”, insistió.

En abril de este año, el gobernador Pedor Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva 2023-009, para declarar una emergencia por los efectos de la erosión costera. Con la declaración se asignaron $5 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) y otros $100 millones en fondos federales a través del Departamento de la Vivienda a través del “Programa de Mitigación en la Infraestructura”.

PUBLICIDAD

“Quizás (el gobierno) entiende la importancia de esto, pero del dicho al hecho hay gran trecho y el problema que tenemos es en la velocidad de los contratos y que se procesan los fondos a través del gobierno central... es muy lento”, expresó Mayer.

Detalló que en muchas ocasiones los contratos se quedan estancados en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), esto, a su juicio, por la falta de personal en la agencia.

“Tenemos proyectos, por ejemplo, que se supone se hubieran terminado en enero (pasado) y vinimos a firmar el contrato hace una semana. Son 10 meses que hemos perdido de que las plantas pudieran crecer, las estructuras pudieran acumular arena. Esta lentitud pone en peligro los fondos federales que recibe el gobierno para estos propósitos”, dijo Mayer.

Luego del paso del huracán María, en 2017, la organización ha redactado propuestas para adquirir capital para restaurar algunos paseos de madera que se afectaron, los cuales permiten el crecimiento de vegetación y de dunas, pero no fue hasta este año que comenzaron a ver movimiento a través de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés).

La mayoría de los fondos se requieren para construir cientos de paseos elevados, cuyo costo por concepto de materiales ronda los $3,000. “Es una inversión bastante costo efectiva cuando te pones a mirar la protección que va a ofrecer esa duna restaurada a una comunidad o infraestructura primaria, como carreteras”, explicó Mayer.

De acuerdo con Mayer, la reparación de los caminos costeros reduciría el costo de una recuperación ante la posibilidad de que otro sistema atmosférico afecte al país, puesto que crearía líneas de dunas y manglares más fuertes, siendo “una barrera física que nos va a proteger toda esa infraestructura primaria. Las casas de las personas”.

PUBLICIDAD

“Esto (los proyectos de rehabilitación) reduciría dramáticamente los costos de recuperación. Es lo que tratamos de hacer entender a los gobiernos, tanto al local como al federal, para que pongan mayor importancia y hagan disponibles más fondos. Quizás hay disponibles, pero no llegan”, acotó Mayer.

La organización Vida Marina es uno de los colaboradores del programa de FirstBank, junto a los alcaldes, el Departamento de Educación, Boy Scouts of America, EcoExploratorio, Fundación Amigos del Yunque, Girl Scouts of Caribe, OPAS (Organización Pro-Ambiente Sustentable), Scuba Dogs Society, United Way de Puerto Rico; Academia María Reina, The Baldwin School, Universidad Politécnica, Assurant, Stellantis y Empresas Santana.

La primera ruta de siembra comenzará en los municipios de Loíza y Manatí el sábado, 21 de octubre.