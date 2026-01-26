Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Bolsa de valores 10:47 PM
S&P 500
6915.61
0.03%
·
Dow Jones
49098.71
-0.58%
·
Nasdaq
23501.24
0.28%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gasto navideño en Puerto Rico creció 35%

Datos de Visa Consulting & Analytics reflejan un mayor uso de pagos digitales y un repunte en restaurantes, hoteles y compras internacionales durante diciembre

26 de enero de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las transacciones realizadas con la tecnología sin contacto de Visa, en Puerto Rico, aumentaron cerca de un 80% en comparación con diciembre de 2024. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Los consumidores en Puerto Rico gastaron aproximadamente un 35% más durante la pasada temporada navideña, en comparación con diciembre de 2024, según datos de Visa Consulting & Analytics (VCA).

RELACIONADAS

De acuerdo con la empresa de pagos digitales Visa, las compras de fin de año fueron impulsadas por experiencias, viajes y compras en comercios minoristas.

“El fin de año trajo consigo un claro aumento en la actividad del consumidor, con viajeros y compradores en Puerto Rico adoptando pagos digitales seguros y sin fricciones”, indicó Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

El equipo de consultoría de VCA analizó datos relacionados con las transacciones de consumidores realizadas en Puerto Rico a través de VisaNet del 1 al 31 de diciembre de 2025 vis a vis el mismo período de 2024, excluyendo las transacciones y el gasto relacionados con Visa Direct.

El sector que mayor aumento en gasto registró fue el de restaurantes, con un crecimiento cerca de un 50%, seguido de categorías como hoteles, gastos de viaje, alquiler de autos y aerolíneas registraron un aumento del gasto de cerca de un 25% en comparación con diciembre de 2024.

Mientras que el segmento de entretenimiento experimentó un aumento de más del 15%, lo cual destaca la tendencia creciente de transacciones en experiencias durante la temporada de fiestas decembrinas.

En tanto, categorías como bienes digitales, transporte y bienes especializados lideraron las transacciones de comercio electrónico durante las festividades de fin de año, mientras que de restaurantes, mercancía general y supermercados encabezaron las transacciones presenciales.

Los consumidores en Puerto Rico recurrieron más a comercios minoristas internacionales para sus compras de temporada, con un aumento de 45% en las transacciones transfronterizas, en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, los datos de VCA mostraron que las transacciones transfronterizas hacia Puerto Rico -compras realizadas en comercios ubicados en Puerto Rico usando tarjetas emitidas fuera de la isla- crecieron cerca de un 15% en diciembre de 2025, lo que indica su atractivo como destino turístico internacional, especialmente para viajeros de Canadá.

A su vez, los datos mostraron un aumento del 45% en las transacciones transfronterizas de Puerto Rico hacia el extranjero -compras realizadas por tarjetahabientes en Puerto Rico en comercios ubicados fuera de la isla- en diciembre de 2025.

“Esta tendencia señala una fuerte confianza en el gasto y una continua priorización de experiencias de viaje, siendo las Islas Vírgenes uno de los principales destinos para Puerto Rico en diciembre”, comunicó la empresa.

Tags
VisaNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: