Gasto navideño en Puerto Rico creció 35%

Los consumidores en Puerto Rico gastaron aproximadamente un 35% más durante la pasada temporada navideña, en comparación con diciembre de 2024, según datos de Visa Consulting & Analytics (VCA).

De acuerdo con la empresa de pagos digitales Visa, las compras de fin de año fueron impulsadas por experiencias, viajes y compras en comercios minoristas.

“El fin de año trajo consigo un claro aumento en la actividad del consumidor, con viajeros y compradores en Puerto Rico adoptando pagos digitales seguros y sin fricciones”, indicó Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

El equipo de consultoría de VCA analizó datos relacionados con las transacciones de consumidores realizadas en Puerto Rico a través de VisaNet del 1 al 31 de diciembre de 2025 vis a vis el mismo período de 2024, excluyendo las transacciones y el gasto relacionados con Visa Direct.

El sector que mayor aumento en gasto registró fue el de restaurantes, con un crecimiento cerca de un 50%, seguido de categorías como hoteles, gastos de viaje, alquiler de autos y aerolíneas registraron un aumento del gasto de cerca de un 25% en comparación con diciembre de 2024.

Mientras que el segmento de entretenimiento experimentó un aumento de más del 15%, lo cual destaca la tendencia creciente de transacciones en experiencias durante la temporada de fiestas decembrinas.

En tanto, categorías como bienes digitales, transporte y bienes especializados lideraron las transacciones de comercio electrónico durante las festividades de fin de año, mientras que de restaurantes, mercancía general y supermercados encabezaron las transacciones presenciales.

Los consumidores en Puerto Rico recurrieron más a comercios minoristas internacionales para sus compras de temporada, con un aumento de 45% en las transacciones transfronterizas, en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, los datos de VCA mostraron que las transacciones transfronterizas hacia Puerto Rico -compras realizadas en comercios ubicados en Puerto Rico usando tarjetas emitidas fuera de la isla- crecieron cerca de un 15% en diciembre de 2025, lo que indica su atractivo como destino turístico internacional, especialmente para viajeros de Canadá.

A su vez, los datos mostraron un aumento del 45% en las transacciones transfronterizas de Puerto Rico hacia el extranjero -compras realizadas por tarjetahabientes en Puerto Rico en comercios ubicados fuera de la isla- en diciembre de 2025.