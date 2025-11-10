Opinión
10 de noviembre de 2025
NegociosBanca y Finanzas
Lanzan campaña para prevenir fraudes en compras navideñas

La campaña “¡No te dejes envolver!”, impulsada por la Asociación de Bancos y el DACO, promueve la educación financiera y la protección de los consumidores

10 de noviembre de 2025 - 5:31 PM

Si una tienda anuncia una oferta, está obligada a tener disponible el producto. De no ser así, el consumidor tiene derecho a recibir un artículo igual o de mejor calidad al mismo precio anunciado, o bien a un rembolso que le permita adquirirlo tan pronto el inventario sea repuesto. (Archivo )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunciaron este lunes el lanzamiento de la campaña educativa “¡No te dejes envolver!” para alertar sobre las diferentes modalidades de fraude financiero, promover el uso responsable del crédito y reforzar el conocimiento sobre los derechos del consumidor en la temporada navideña.

“Esta campaña tiene como objetivo principal brindar a los consumidores herramientas prácticas para tomar decisiones informadas y seguras al momento de realizar sus compras”, expresó Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la ABPR.

La campaña ofrecerá información, a través de mensajes educativos en plataformas digitales, sobre medidas de prevención contra el fraude al momento de comprar o utilizar medios de pago; la importancia de organizarse financieramente en esta época de alto consumo, los derechos del consumidor y las prácticas comerciales justas.

La campaña ofrecerá información, a través de mensajes educativos en plataformas digitales, sobre medidas de prevención contra el fraude al momento de comprar o utilizar medios de pago. (Suministrada)

“Cada año las estafas se vuelven más sofisticadas. Nuestro objetivo es que las personas puedan ejercer cautela y hacer sus compras con tranquilidad y seguridad, tomando decisiones informadas y evitando caer en engaños”, alertó Álvarez Rubio.

Entre las principales recomendaciones que promueve la iniciativa figuran comparar precios, leer la letra pequeña, revisar las políticas de devolución del establecimiento y siempre pedir el recibo de compra.

Si una tienda anuncia una oferta, establecen las leyes vigentes, está obligada a tener disponible el producto. De no ser así, el consumidor tiene derecho a recibir un artículo igual o de mejor calidad al mismo precio anunciado, o bien a un reembolso que le permita adquirirlo tan pronto el inventario sea repuesto.

Asimismo, los precios deben mostrarse de forma visible y sin cargos ocultos, y las políticas de devolución deben estar exhibidas en un lugar accesible, sin que puedan modificarse después de completada la compra.

“La protección del consumidor comienza con la educación. Por eso, en el DACO unimos esfuerzos con la Asociación de Bancos para orientar al pueblo en esta época en que todos queremos comprar, regalar y celebrar. Queremos que cada familia disfrute las Navidades con tranquilidad, sabiendo que puede hacer sus compras con seguridad, sin miedo a engaños. Nuestra meta es prevenir, no solo intervenir después del daño”, comunicó Valerie Rodríguez Erazo, secretaria del DACO.

En cuanto a métodos de pago y seguridad, se recomienda que los consumidores verifiquen que los comercios acepten al menos dos formas de pago, entre ellas efectivo y tarjeta o plataformas digitales.

Mientras que las compras en línea, es esencial asegurarse de que las páginas sean seguras, deben comenzar con “https://” y mostrar el ícono de candado, y confirmar que se trate de tiendas legítimas y confiables, especialmente durante fechas como el Cyber Monday.

Asociación de Bancos de Puerto RicoDACOfraudeNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
