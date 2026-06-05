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Las cooperativas mantienen estabilidad financiera al inicio de 2026

El Índice de Estabilidad Financiera subió a 0.57, impulsado por una menor morosidad, mayor capitalización y crecimiento de la cartera de préstamos

5 de junio de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Leslie Adames, director de la División de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos, sostuvo que las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico mantienen una posición financiera estable. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico reflejaron estabilidad financiera durante el primer trimestre del 2026, según el Índice de Estabilidad Financiera para Cooperativas (IEF) que elabora Estudios Técnicos, Inc. (ETI).

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El índice -que oscila entre 0 (situación más débil) y 1 (máxima fortaleza observada históricamente)- alcanzó 0.57 en el primer trimestre del año en curso, lo que representa un avance frente al 0.55 al mismo período en 2025.

“El primer trimestre de 2026 confirma que las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico mantienen una posición financiera estable, apoyadas en una capitalización en ascenso y una calidad de cartera en mejora. La moderación en el rendimiento sobre activos, vinculada al ciclo de tasas de interés y al crecimiento del balance, continuará siendo la variable para monitorear en los próximos trimestres”, explicó el economista Leslie Adames, director de la División de Análisis y Política Económica de ETI.

El Índice de Estabilidad Financiera para Cooperativas es un indicador compuesto que integra cuatro métricas de desempeño de la industria: rentabilidad, intermediación financiera (préstamos a depósitos), calidad de cartera (morosidad) y solvencia (capital a activos, excluyendo acciones de socios). Cada componente también se analiza en una escala de 0 a 1.

El desempeño del índice refleja una mejoría en la tasa de morosidad, que disminuyó a 2.28% entre enero y marzo pasados, manteniéndose por debajo del 2.35% registrado en el primer trimestre del pasado año.

Como parte del proceso de elaborar el café, los empleados de la cooperativa inspeccionan y miden el nivel de humedad en los granos. Los orígenes de la cooperativa se forjaron en los campos de Ciales hace más de 90 años.La Agrocomercial tiene el potencial de generar $40 millones en ingresos anuales en los próximos años, afirmó el presidente ejecutivo.
1 / 21 | Conoce la cooperativa más antigua de Puerto Rico, elaboradora de las marcas Café Cibales y El Cialeño. Como parte del proceso de elaborar el café, los empleados de la cooperativa inspeccionan y miden el nivel de humedad en los granos. - Pablo Martínez Rodríguez

“Este comportamiento sugiere que la calidad de activos de la industria ha continuado mejorando, a pesar del entorno económico complicado que enfrenta la isla, y que se ha logrado contener el repunte de deudas vencidas observado durante el período 2023-2024. Por su parte, la cobertura de la provisión para préstamos incobrables sobre la cartera vencida se mantuvo en 130.11%, ofreciendo un colchón adecuado frente a pérdidas potenciales”, expresó Adames.

En términos de intermediación financiera, la razón de préstamos a depósitos se situó en 89% en los primero tres meses del 2026, reflejando la expansión crediticia que continúa experimentando la industria.

La cartera de préstamos ascendió a $7,864 millones, un incremento de $332 millones o 4.41% respecto al año anterior. Mientras, los depósitos sumaron $8,834 millones al 31 de marzo pasado.

Adames añadió que las originaciones del trimestre totalizaron $564.9 millones, distribuidas en 33,285 transacciones, reflejando un crecimiento moderado respecto a los $538.7 millones en el primer trimestre de 2025.

“Si bien las originaciones y el volumen de transacciones evidencian el enfoque que mantiene la industria de continuar aportando a la actividad económica a través de su rol como intermediario financiero, también muestran el enfoque de crecimiento más selectivo. Implementar mejores prácticas de gestión de riesgo será una pieza clave en el crecimiento de la industria y de su aportación a la actividad económica de la isla en el contexto actual”, comentó Adames.

En tanto, el rendimiento de los activos ha disminuido gradualmente, pasando de 1.56% en el primer trimestre de 2025 a 1.32% al mismo período este año. Asimismo, el l total de activos se amplió en $316.5 millones a $12,661 millones.

No obstante, la razón de gastos mejoró, disminuyendo de 81% en el cuarto trimestre de 2025 a 78% al 31 de marzo pasado, lo que refleja una mejora en la eficiencia operacional.

“Esta mejora, combinada con la estabilidad del margen de intermediación -pese al incremento en el costo de los fondos-, ha contribuido a sostener la rentabilidad”, indicó el economista.

El capital total de la industria -incluyendo las acciones de los socios- se elevó a $3,655 millones, mientras que la reserva de capital indivisible aumentó a $412 millones, equivalente al 3.25% de los activos totales.

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Cooperativas de Ahorro y CréditoPréstamosEstudios Técnicos
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