Cossec busca nuevas fuentes de capital para las cooperativas

La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y el Federal Home Loan Bank of New York (FHLBNY) trazaron este jueves una hoja de ruta para que más cooperativas de ahorro y crédito se afilien al banco federal y puedan acceder a más fondos de capital.

El encuentro reunió a más de 57 cooperativas que ofrecen préstamos hipotecarios y cuyos ejecutivos recibieron orientación detallada acerca de los criterios de elegibilidad, el proceso de membresía y los beneficios concretos que representa la afiliación al FHLBNY.

El FHLB es un sistema de bancos creado por el Congreso de Estados Unidos y similar a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Su mandato, en cambio, es facilitar capital a instituciones financieras con el objetivo de promover la tenencia de hogares y la actividad económica comunitaria. Al igual que en el caso de la Fed, en el sistema del FHLB, Puerto Rico está adscrito a la Región de Nueva York.

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Randolph C. Snook, presidente del FHLBNY, destacó que la institución está “en posición de ampliar la colaboración con las cooperativas” de ahorro y crédito de Puerto Rico.

“Entendemos que brindar a las cooperativas acceso a nuestros productos y programas de manera segura y sólida redundará en beneficios para los hogares, negocios y comunidades a lo largo de Puerto Rico, ampliando el impacto que ya generamos a través de nuestros miembros en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses”, sostuvo Snook.

En Puerto Rico, la Cooperativa Sagrada Familia fue la primera en hacerse miembro del FHLBNY. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares también habría completado el proceso, se informó.

“Estamos trabajando para que las cooperativas tengan más herramientas, más opciones y más capacidad para seguir apoyando el financiamiento de vivienda y el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó la presidenta ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez Miranda.