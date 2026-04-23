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Cossec busca nuevas fuentes de capital para las cooperativas

El regulador cooperativo une fuerzas con el Federal Home Loan Bank de Nueva York para que más instituciones accedan a fondos adicionales para otorgar crédito

23 de abril de 2026 - 5:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, al fondo, la presidenta ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez Miranda, se dirige a los asistentes a la sesión de trabajo conjunta entre el regulador cooperativo y el Federal Home Loan Bank of New York. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y el Federal Home Loan Bank of New York (FHLBNY) trazaron este jueves una hoja de ruta para que más cooperativas de ahorro y crédito se afilien al banco federal y puedan acceder a más fondos de capital.

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El encuentro reunió a más de 57 cooperativas que ofrecen préstamos hipotecarios y cuyos ejecutivos recibieron orientación detallada acerca de los criterios de elegibilidad, el proceso de membresía y los beneficios concretos que representa la afiliación al FHLBNY.

El FHLB es un sistema de bancos creado por el Congreso de Estados Unidos y similar a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Su mandato, en cambio, es facilitar capital a instituciones financieras con el objetivo de promover la tenencia de hogares y la actividad económica comunitaria. Al igual que en el caso de la Fed, en el sistema del FHLB, Puerto Rico está adscrito a la Región de Nueva York.

Randolph C. Snook, presidente del FHLBNY, destacó que la institución está “en posición de ampliar la colaboración con las cooperativas” de ahorro y crédito de Puerto Rico.

“Entendemos que brindar a las cooperativas acceso a nuestros productos y programas de manera segura y sólida redundará en beneficios para los hogares, negocios y comunidades a lo largo de Puerto Rico, ampliando el impacto que ya generamos a través de nuestros miembros en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses”, sostuvo Snook.

En Puerto Rico, la Cooperativa Sagrada Familia fue la primera en hacerse miembro del FHLBNY. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares también habría completado el proceso, se informó.

“Estamos trabajando para que las cooperativas tengan más herramientas, más opciones y más capacidad para seguir apoyando el financiamiento de vivienda y el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó la presidenta ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez Miranda.

“Lo que buscamos es ampliar (el) acceso (de las cooperativas) a mecanismos que fortalezcan su posición financiera y les permitan continuar respondiendo a las necesidades de sus socios y comunidades”, agregó Jiménez Miranda.

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CossecCooperativas de Ahorro y Crédito
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