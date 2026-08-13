Mayores de 65 años dominan la población con crédito activo en Puerto Rico

Tres de cada 10 de consumidores con alguna línea de crédito activa en Puerto Rico es mayor de 65 años, según el más reciente estudio de TransUnion, titulado “Tendencias del Mercado de Puerto Rico: Análisis del Mercado Puertorriqueño desde la Perspectiva del Crédito al Consumidor”.

El análisis reveló que, desde 2024, la proporción de consumidores que tienen 65 años o más y que tiene crédito activo, incrementó un 2% en dos años, mostrando un alza en el número de adultos mayores con crédito activo.

Hasta junio pasado, el 30% del total de consumidores con líneas de crédito en Puerto Rico tenían más de 65 años. Otro 18% tenía entre 46 y 55 años. En las edades de 54-64 y 36-45, el 16% de los consumidores contaba con algún tipo de obligación crediticia. En el caso de los adultos de entre 26 y 35 años de edad, el 14% tiene una línea de crédito y menos de 26 años, el 7%.

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“Esto como industria, como sociedad, como país nos trae unos retos. Donde tenemos que ir enfocados a tipos de productos para este tipo de población. Lo que realmente también es una oportunidad de ser creativos para (ofrecer) productos específicos para estas poblaciones, porque una población mayor de 55 años, su necesidad o lo que ellos desean desde el punto de vista del crédito no es lo mismo que una persona que tenga 26 o 35 años de edad. Esa es la realidad”, dijo Rodney Curbelo, gerente general de TransUnion en Puerto Rico.

Viejos con hipoteca

Cuando se desglosa la cartera crediticia de las personas mayores de 65 años, el mayor peso lo tiene la hipoteca, con 58%; seguido de préstamos de auto y aproximadamente un 10%, en tarjetas de crédito, según el informe. Para junio de 2025, el peso hipotecario para la población de edad avanzada era de 59%.

Al comparar con otro rango de edad, en el caso de los consumidores de entre 25 y 36 años, la cartera crediticia se distribuye en 40% hipoteca, 31% autos y alrededor de 10% tarjetas de crédito.

Este es el quinto año que TransUnion presenta el estudio de la mano con la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR).

TransUnion opera en la isla desde 1971, siendo una de las principales agencias de crédito en Puerto Rico con más de 700 suplidores de datos, 1.8 millones de adultos con crédito activo en la isla y 2.1 millones de adultos en su base de datos.

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Para este informe se examinaron todos los consumidores que tienen direcciones en Puerto Rico con tarjetas de crédito, préstamos personales, de autos e hipotecas.

De acuerdo con Curbelo, los resultados de la salud crediticia en los consumidores puertorriqueños es el resultado del efecto que tuvieron los eventos de los pasados años como el embate del huracán María, terremotos, Covid-19 y las tensiones geopolíticas a nivel mundial.

“Todos esos eventos tienen un efecto ya sea a corto, mediano o largo plazo en el crédito”, dijo Curbelo durante su presentación.

En promedio, a junio pasado, los puertorriqueños tenían 3.5 cuentas de crédito activas, comparado a 3.6 hace dos años. El mayor peso lo tienen las tarjetas de crédito, con al menos dos tarjetas por consumidor en la isla.

En tanto, los niveles de delincuencia a 60 días o más se han mantenido estables durante el pasado año con 1.8% de morosidad en préstamos de auto, 0.7% en tarjetas de crédito, 1.1% en préstamos personales en bancos, 2.3% en préstamos personales en cooperativas y 2% en hipotecas.

“Todavía Puerto Rico sigue reflejando una morosidad sumamente baja comparado a la morosidad que se presentaba en el 2018-2019. No empece a que esos años había una moratoria”, mencionó Curbelo.

Para el año 2018 los niveles de morosidad rondaban entre 1% y 4%, detalla el informe.

Aunque los niveles de delincuencia continúan bajos, el balance promedio en tarjetas de crédito en la isla mostró un ligero aumento, ubicándose en $1,765.23 para junio pasado.

No obstante, la puntuación de crédito de los puertorriqueños se encuentra saludable, reportando un promedio de 712 puntos, lo que supone un aumento de cinco puntos cuando se compara con el mismo periodo hace un año.