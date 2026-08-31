Nueva integrante en la junta de directores de Banesco USA

Como parte de su estrategia de crecimiento y expansión, Banesco USA anunció este lunes el nombramiento de Teresa Stinson a su junta de directores.

A pesar de que Stinson creció en Miami, Florida, tiene ascendencia puertorriqueña por parte de su madre, Alma Pagán de Colón, por lo que mantiene una conexión fuerte con la isla, donde tiene una segunda residencia en San Juan.

“Estoy muy orgullosa de mi herencia puertorriqueña. Vengo de una larga línea de mujeres puertorriqueñas fuertes. Más notablemente, mi tía, Petroamérica Pagán de Colón, quien trabajó en los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos y se convirtió en una figura importante en la historia del trabajo social y la defensa de los derechos laborales. Solo espero lograr una fracción de lo que ella logró durante su destacada carrera”, expresó Stinson.

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Con más de 25 años de experiencia en banca comercial, finanzas corporativas y supervisión de crédito, Stinson ha ocupado puestos destacados en instituciones financieras reconocidas.

Antes de unirse a Banesco, se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva gerencial en la división de Banca Corporativa en Florida de Cadence Bank, donde construyó la plataforma de banca corporativa de Florida desde sus inicios hasta convertirse en la división más rentable dentro del banco, supervisando en última instancia más de $2,000 millones en activos.

Previamente, se destacó gestionando negocios a gran escala y dirigiendo equipos de financiamiento corporativo en instituciones de gran renombre, incluyendo Bank of America y Wells Fargo.

“Teresa (Stinson) se une a la organización en una fase emocionante de crecimiento y expansión, aportando una gran experiencia en la evaluación de crédito, un enfoque disciplinado en el manejo de riesgo y una fuerte alineación cultural con los valores de Banesco y de la comunidad. Es una Experta Financiera Calificada según las normas de la SEC, lo que suma al valor que aporta a nuestra organización”, indicó Carlos Palomares, presidente de la junta de directores de Banesco USA.

Stinson es cofundadora, directora financiera y directora de operaciones de Holmes Financial LLC. Tiene una maestría en administración de empresas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Por su parte, Maritza Abadía, presidenta de Banesco USA en Puerto Rico, dio la bienvenida al nombramiento de Stinson y habló sobre sus cualidades profesionales.