Oriental Bank cambia su proyección sobre el futuro de las tasas de interés

OFG Bancorp (NYSE: OFG) ajustó sus proyecciones relacionadas con la tasa de referencia de Estados Unidos y ahora, no anticipa bajas adicionales para lo que resta del año, informó José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo (CEO) y presidente del banco.

A finales del 2025, la matriz de Oriental Bank anticipó dos recortes en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal (Fed) para este año. Sin embargo, las tensiones geopolíticas, lideradas por el presiente Donald Trump y el banco central estadounidense, así como el estatus de la inflación en más de 3%, disiparon la proyección de bajas en los tipos, a juicio de Fernández.

“Nosotros en este trimestre, viendo todo lo que está pasando con la guerra de Irán y todo el tema de la inflación, pues, en vez de estimar que, en el año, tendremos potencialmente dos bajadas de intereses, ahora estamos asumiendo cero bajadas. No estamos viendo una subida, pero tampoco estamos viendo una bajada”, dijo el banquero puertorriqueño.

PUBLICIDAD

El cambio en las proyecciones de OFG sucede en momentos en que se disputa la independencia y la presidencia de la Fed ante el Congreso de Estados Unidos, donde se evalúa al candidato de Trump para presidir el banco central, Kevin Warsh.

Desde el 2018, la Fed ha sido presidida por Jerome Powell, quien ha estado inmerso en una pugna con el magnate neoyorquino. Trump ha presionado para que continúen los recortes en las tasas de referencia, tratando de intervenir en la institución y amenazando con despedir a su líder actual.

“La Fed es lo menos político del mundo, cuando esos dos gigantes chocan la independencia se empieza a cuestionar, pero en mi opinión, creo que las mentes sanas y balanceadas van a prevalecer para mantener la independencia de la Reserva Federal y que se escoja al presidente correcto”, dijo Fernández a preguntas de periodistas de economía en Puerto Rico.

Las expresiones del ejecutivo se dieron tras la presentación de los resultados financieros de OFG para el primer trimestre de 2026, cuando reportó ingresos netos de casi $54 millones o $1.26 por acción diluida, lo que supone un avance estimado de 18.2% y 26%, respectivamente cuando se compara con los resultados del mismo periodo el año anterior.

El desempeño del banco estuvo respaldado por crecimientos en su cartera de préstamos, la que ascendió a $8,167 millones, frente a los $7,784 millones para el primer trimestre de 2025.

“Tuvimos un excelente primer trimestre y comienzo del año. Resultados extraordinarios con $1.26 por acción. Seguimos creciendo en nuestros clientes a un ritmo de 3% anualizado, seguimos viendo gran adopción de todos los temas digitales y gran adopción de nuestra cuenta Elite, Libre y My Biz”, dijo Fernández.

PUBLICIDAD

Entre enero y marzo pasados, la institución bancaria originó $42 millones en préstamos hipotecarios (13.5% más que en 2025); $303 millones en financiamientos comerciales (37.1% más); $195 millones en préstamos de autos (29.2% menos); y los préstamos de consumo se mantuvieron en $68 millones.

En tanto, el margen neto de interés (NIM, en inglés) se ubicó en 5.36% o seis puntos base menos que el NIM estimado para el primer trimestre de 2025.

Asimismo, los depósitos totales sumaron $9,829 millones y los activos totales $12,138 millones.

No descartan cambios en el consumo

A pesar de que Oriental Bank no ha observado cambios en los patrones de consumo de sus clientes ante los recientes conflictos geopolíticos, que han provocado aumentos significativos en el precio del combustible, Fernández no descartó que los consumidores hagan ajustes.

“No se está viendo ningún cambio todavía, pero eso no quiere decir que no lo haya. El costo de vida en Puerto Rico es bastante alto y el aumento en el costo del petróleo va a incidir en ello. ¿Cuán permanente es? Está por verse, pero siendo un banco, nosotros somos conservadores y manejamos nuestro negocio asumiendo que el costo de vida va a ser impactado por la inflación”, dijo Fernández.

Asimismo, elogió, sin entrar en los méritos, la radicación de la reforma de permisos por parte del gobierno, como un intento de simplificar el sistema de permisos para el sector empresarial.