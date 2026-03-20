S&P Global reconoce a Oriental Bank

OFG Bancorp (NYSE: OFG) fue reconocida por S&P Global Market Intelligence, ocupando la posición número 17 en desempeño financiero general y alcanzando el primer lugar el reglón del margen neto de interés (NIM, por sus siglas en inglés).

El ranking de S&P Global Market Intelligence evalúa el desempeño de bancos públicos con más de $10,000 millones en activos, utilizando una metodología que evalúa indicadores de crecimiento, rentabilidad y solidez financiera, con datos correspondientes al año calendario 2025.

“Este reconocimiento refleja la fortaleza de nuestro equipo y nuestra estrategia digital. Hemos construido un banco enfocado en desempeño, eficiencia y valor a largo plazo. Y seguimos moviéndonos. Estamos redefiniendo la banca digital con un toque humano, para que nuestros clientes puedan manejar su dinero de maneras más inteligentes y simples”, expresó José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo de OFG.

Además, este mes, Oriental Bank fue reconocido con el 2026 Gallup Exceptional Workplace Award Winner for Strengths, un premio que distingue a organizaciones alrededor del mundo por fomentar culturas laborales de alto desempeño, basadas en el desarrollo de las fortalezas de sus empleados.

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Los resultados de Oriental reflejan, además del desempeño financiero, la ejecución de una estrategia digital orientada a transformar la interacción de los clientes con el banco. La institución ha priorizado el desarrollo de una oferta digital con énfasis en accesibilidad y cercanía en los servicios.

En esa línea, la compañía ha rediseñado procesos clave, como la apertura de cuentas de forma completamente digital, las transferencias de dinero y el uso de herramientas de inteligencia artificial para analizar transacciones y generar presupuestos y recomendaciones. Estas iniciativas buscan facilitar la gestión financiera diaria y ampliar las funcionalidades más allá de los servicios bancarios tradicionales.