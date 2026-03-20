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S&P Global reconoce a Oriental Bank

El conglomerado bancario ocupó el puesto 17 en desempeño financiero general y lideró en margen neto de interés

20 de marzo de 2026 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además, este mes, Oriental Bank fue reconocido con el 2026 Gallup Exceptional Workplace Award Winner for Strengths, un premio que distingue a organizaciones alrededor del mundo por fomentar culturas laborales de alto desempeño, basadas en el desarrollo de las fortalezas de sus empleados. (Angel M. Rivera / STAFF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

OFG Bancorp (NYSE: OFG) fue reconocida por S&P Global Market Intelligence, ocupando la posición número 17 en desempeño financiero general y alcanzando el primer lugar el reglón del margen neto de interés (NIM, por sus siglas en inglés).

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El ranking de S&P Global Market Intelligence evalúa el desempeño de bancos públicos con más de $10,000 millones en activos, utilizando una metodología que evalúa indicadores de crecimiento, rentabilidad y solidez financiera, con datos correspondientes al año calendario 2025.

“Este reconocimiento refleja la fortaleza de nuestro equipo y nuestra estrategia digital. Hemos construido un banco enfocado en desempeño, eficiencia y valor a largo plazo. Y seguimos moviéndonos. Estamos redefiniendo la banca digital con un toque humano, para que nuestros clientes puedan manejar su dinero de maneras más inteligentes y simples”, expresó José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo de OFG.

Además, este mes, Oriental Bank fue reconocido con el 2026 Gallup Exceptional Workplace Award Winner for Strengths, un premio que distingue a organizaciones alrededor del mundo por fomentar culturas laborales de alto desempeño, basadas en el desarrollo de las fortalezas de sus empleados.

Los resultados de Oriental reflejan, además del desempeño financiero, la ejecución de una estrategia digital orientada a transformar la interacción de los clientes con el banco. La institución ha priorizado el desarrollo de una oferta digital con énfasis en accesibilidad y cercanía en los servicios.

En esa línea, la compañía ha rediseñado procesos clave, como la apertura de cuentas de forma completamente digital, las transferencias de dinero y el uso de herramientas de inteligencia artificial para analizar transacciones y generar presupuestos y recomendaciones. Estas iniciativas buscan facilitar la gestión financiera diaria y ampliar las funcionalidades más allá de los servicios bancarios tradicionales.

Oriental indicó estar posicionando su operación en la transformación del sector bancario, mediante la incorporación de innovación tecnológica, manteniendo a la vez el enfoque en la disciplina financiera y en las necesidades de sus clientes.

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Oriental Bank
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