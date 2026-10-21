Oriental prevé nueva alza de tasas para contener la inflación

El presidente y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) OFG Bancorp (NYSE: OFG), José Rafael Fernández, anticipó que la Reserva Federal (Fed) realizará otro aumento en la tasa de referencia luego de las elecciones de medio término en el gobierno de Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Antes de finalizar el tercer trimestre de 2026, los gobernadores que componen el Comité Federal de Mercadeo Abierto (FOMC, en inglés) del banco central estadounidense votaron a favor de subir la tasa de fondos federales por primera vez en tres años, elevándola 25 puntos base para un rango de 3.75% y 4%.

A corto plazo, el tercer conglomerado más grande en la isla en cantidad de activos proyecta un aumento adicional en la tasa de referencia de aproximadamente un cuarto de punto porcentual.

“Pienso que es la respuesta correcta para asegurarse de que empezamos a controlar la inflación, porque el costo de vida sigue aumentando. No nos olvidemos que eso lo que hace es que desacelera la economía y se convierte en el ciclo de que la Fed, eventualmente, va a tener que bajar las tasas para reactivar la economía”, dijo Fernández a preguntas de El Nuevo Día.

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Aunque no se aventuró a hacer proyecciones sobre las próximas acciones del FOMC en 2027, Fernández indicó que todo dependerá de cuál será el desempeño de la inflación.

El banco central estadounidense endureció su política monetaria entre los años 2022 y 2023 para controlar el aumento acelerado en la tasa inflacionaria -que llegó a ubicarse en un pico de 9.1%, en julio de 2022, la más alta en 40 años-, para lo que implementó 11 aumentos en la tasa de fondos federales.

Tras lograr controlar los aumentos en los precios, los gobernadores del FOMC votaron a favor de cuatro bajas en las tasas de interés.

No obstante, la Fed no logró ubicar la inflación en 2%, por el contrario, hubo un aumento en los precios. En septiembre pasado, la tasa de inflación se ubicó en 3.7%, reportó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Oriental mantiene ritmo de crecimiento

La proyección de Fernández sobre el futuro de las tasas de interés se dio durante la presentación de los resultados financieros de la matriz de Oriental Bank para el tercer trimestre de 2026, reportando $56.6 millones en ganancias netas, equivalente a un aumento de aproximadamente 9.2% frente al mismo período el año anterior.

Al evaluar el desempeño por acción diluida, la matriz de Oriental Bank reportó un avance de 17 centavos, sumando $1.33 por acción diluida al 30 de septiembre pasado.

“Excelente trimestre tuvimos, estamos bien contentos y ahora trabajando en el final del año”, expresó el banquero durante la mesa redonda con periodistas de negocios.

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Los resultados del pasado trimestre estuvieron sostenidos por un fortalecimiento en la cartera de préstamos, la cual ascendió a casi $8,283 millones o $185 millones más que el balance reportado en el tercer trimestre de 2025.

Entre julio y septiembre pasado, el segmento que reportó la mayor producción de préstamos nuevos fue el hipotecario con un avance de aproximadamente 19% versus el mismo período del año anterior. Le siguieron los préstamos de consumidores, con casi 15.8%; y financiamientos comerciales, con 14%. Mientras que los préstamos de autos tuvo el menor avance en los préstamos nuevos con 2.3%.

Asimismo, la institución bancaria reportó un crecimiento doble dígito en la apertura de cuentas digital, con 18% más, y en la parte comercial, con la cuenta My Biz, hubo un crecimiento de 6%, detalló el CEO.

Además, los clientes comerciales e individuales de Oriental crecieron 5% y los clientes digitales activos aumentaron un 24% en un año.