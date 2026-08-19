Persiste la brecha en la adopción de estaciones de pagos digitales en las pymes

En momentos en que la utilización de efectivo va en descenso, aún persisten brechas en la adopción de métodos de pago digitales en Puerto Rico, particularmente, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) de la isla, según el más reciente estudio de Mastercard.

Los resultados del análisis, titulado “Estado de la digitalización y la inclusión financiera”, revelaron que apenas el 15% de los microcomercios en la isla cuentan con una estación de pago digital. El dato obtenido en abril pasado contrasta con una encuesta separada que reveló que el 88% de los consumidores encuestados desearían que más comercios aceptaran pagos digitales.

“Hay una demanda por servicios de pagos digitales en la isla”, dijo Pablo Cuarón, Country Manager de Mastercard en Puerto Rico. “Cuando empezamos a entrar al mundo de las pequeñas y medianas empresas y los micro empezamos a encontrar esas barreras de aceptación de pagos digitales. Recordemos que alrededor del 90% de los comercios en la isla caen bajo esta categoría, así que eso es un reto importante”.

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El 68% de los encuestados indicó que quisieran contar con más opciones de pago digital, siendo la utilización de tarjetas de débito la de mayor familiaridad para los puertorriqueños, seguida de transferencias bancarias y cuentas de ahorro.

Aún persiste una menor familiaridad, de acuerdo con el estudio, en el uso de billeteras digitales (63%), los servicios de “compra ahora y paga después” (26%) y billeteras de criptomonedas (16%).

Al momento, con un 63%, el método de pago más utilizado es a través de tarjetas de débito, particularmente en supermercados, restaurantes, pago de servicios y compras por internet. Solo un 6% de los encuestados dijo no utilizar pagos digitales.

Cuarón indicó que hay oportunidad para ampliar la aceptación de pagos digitales en la isla, ofrecer a los consumidores mayores opciones y fomentar el conocimiento sobre soluciones emergentes.

“A pesar de la tendencia demográfica la gente quiere utilizar más medios digitales y para que eso suceda hay que cerrar la brecha de aceptación y la gente tiene que sentirse segura y entender el producto que está utilizando. No solo es cuestión de sacar productos y ponerlos allá afuera”, dijo Cuarón.

Puerto Rico entre los mejores de la región

Para el estudio, que tiene un nivel de confianza de 95%, Mastercard entrevistó a 405 adultos entre el 11 y el 26 de febrero este año. Esto forma parte de un estudio más amplio que realizó Mastercard en unos 10 países en América Latina y el Caribe.

El análisis no incluyó a México y a Brasil, dado que son países que están muy avanzados en el proceso de digitalización de pagos. A juicio de Cuarón, de los 10 países evaluados, Puerto Rico se ubica entre los primeros lugares en la digitalización de pagos.

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“Puerto Rico es un mercado más maduro desde la perspectiva de acceso a servicios financieros básicos como una cuenta corriente y una tarjeta de débito. Muchos de estos otros mercados están bastante antes (atrasados) en este recorrido”, subrayó Cuarón a preguntas de El Nuevo Día.

Buena adopción de Apple Pay

En tanto, Cuarón destacó que han observado una “evolución interesante” en la adopción de Apple Pay como método de pago en la isla, considerando que fue el pasado año cuando las tarjetas de débito y crédito emitidas por el Banco Popular y Oriental Bank fueron aprobadas para insertarse en la billetera digital.

En lo que compete con Mastercard y los bancos puertorriqueños, hay unos 120,000 usuarios activos en Apple Pay. En un año, se triplicó la cantidad de transacciones con la billetera digital que proveen los dispositivos IPhone. En julio de 2025 se registraron unas 200,000 transacciones mensuales, mientras que en julio de 2026 se reportaron 600,000.