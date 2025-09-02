Popular estrena préstamos personales con desembolso rápido en línea

Los clientes de Banco Popular podrán solicitar los préstamos personales completamente de manera digital, anunció este martes Nicole Colón Conde, primera vicepresidenta de la División de Productos de Depósito y Préstamos Personales.

Con este nuevo servicio, la institución financiera se convierte en el primer banco en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos en ofrecer esta experiencia de solicitud de crédito 100% digital.

“Estamos comprometidos con impulsar la transformación digital, brindando herramientas que ayudan a nuestros clientes a tomar decisiones financieras educadas de forma segura y fácil. Seguimos mejorando la conveniencia y transparencia en la solicitud de préstamos personales al desarrollar este proceso digital innovador”, expresó Colón Conde.

A través de popular.com, los clientes podrán ver sus ofertas de préstamos personales sin garantía sin impactar su puntuación de crédito.

Al aceptar los términos, recibirán la decisión automática siguiendo los estándares de crédito y el dinero del préstamo pudiera ser depositado el mismo día en una cuenta de depósito activa con Popular.

PUBLICIDAD

La nueva solicitud en popular.com está disponible para clientes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos con cuenta de depósito activa en el banco. Les permite solicitar préstamos personales sin garantía, con un solo deudor.

“Este nuevo lanzamiento refuerza nuestro enfoque en ofrecer soluciones únicas para que los clientes puedan alcanzar sus metas financieras”, comunicó Colón Conde.

Este proceso digital permite solicitar préstamos sin garantía con términos disponibles desde 12 hasta 84 meses, dependiendo de la cantidad del préstamo. Las cantidades de los préstamos van desde $2,000 hasta $50,000.

Para clientes que interesan solicitar un préstamo personal por una cantidad mayor a $50,000, con cosolicitante o que interesa renovar su préstamo existente o recibir el desembolso del préstamo en una cuenta que no es de Banco Popular, puede solicitar a través de nuestras sucursales o por telemercadeo.

Al finalizar el segundo trimestre de 2025, Popular reportó $1,876 millones en balances de préstamos, lo que representó una leve disminución de 0.16% al comparar con los resultados del mismo periodo del año anterior.

A junio de 2025, la cartera de préstamos totalizó $38,185 millones, de los cuales casi el 5% representa los préstamos personales.

“Banco Popular ha integrado tecnología de avanzada para asegurar un proceso digital seguro y confiable. Esta tecnología combina controles de ciberseguridad y procesos automáticos y digitales que permiten autenticar a los solicitantes de préstamos personales”, comunicó la institución a El Nuevo Día.

La institución anunció, además, que pronto esta plataforma estará disponible para tarjetas de crédito.

PUBLICIDAD

Los balances de las tarjetas de crédito ascendieron a junio pasado a $1,215 millones o casi 5% más que para el mismo periodo en 2024. Asimismo, los balances en las tarjetas de crédito representan el 3.2% del total de la cartera de préstamos de Popular.