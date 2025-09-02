Opinión
2 de septiembre de 2025
83°aguaceros
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Bolsa de valores 11:01 PM
S&P 500
6451.53
-0.24%
·
Dow Jones
45319.25
-0.68%
·
Nasdaq
21509.88
0.06%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Popular estrena préstamos personales con desembolso rápido en línea

La solicitud digital permite ver ofertas de crédito sin impactar la puntuación y representa un paso más en la estrategia de innovación del banco

2 de septiembre de 2025 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A través de popular.com, los clientes podrán ver sus ofertas de préstamos personales sin garantía sin impactar su puntuación de crédito. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Los clientes de Banco Popular podrán solicitar los préstamos personales completamente de manera digital, anunció este martes Nicole Colón Conde, primera vicepresidenta de la División de Productos de Depósito y Préstamos Personales.

RELACIONADAS

Con este nuevo servicio, la institución financiera se convierte en el primer banco en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos en ofrecer esta experiencia de solicitud de crédito 100% digital.

“Estamos comprometidos con impulsar la transformación digital, brindando herramientas que ayudan a nuestros clientes a tomar decisiones financieras educadas de forma segura y fácil. Seguimos mejorando la conveniencia y transparencia en la solicitud de préstamos personales al desarrollar este proceso digital innovador”, expresó Colón Conde.

A través de popular.com, los clientes podrán ver sus ofertas de préstamos personales sin garantía sin impactar su puntuación de crédito.

Al aceptar los términos, recibirán la decisión automática siguiendo los estándares de crédito y el dinero del préstamo pudiera ser depositado el mismo día en una cuenta de depósito activa con Popular.

La nueva solicitud en popular.com está disponible para clientes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos con cuenta de depósito activa en el banco. Les permite solicitar préstamos personales sin garantía, con un solo deudor.

“Este nuevo lanzamiento refuerza nuestro enfoque en ofrecer soluciones únicas para que los clientes puedan alcanzar sus metas financieras”, comunicó Colón Conde.

Este proceso digital permite solicitar préstamos sin garantía con términos disponibles desde 12 hasta 84 meses, dependiendo de la cantidad del préstamo. Las cantidades de los préstamos van desde $2,000 hasta $50,000.

Para clientes que interesan solicitar un préstamo personal por una cantidad mayor a $50,000, con cosolicitante o que interesa renovar su préstamo existente o recibir el desembolso del préstamo en una cuenta que no es de Banco Popular, puede solicitar a través de nuestras sucursales o por telemercadeo.

Al finalizar el segundo trimestre de 2025, Popular reportó $1,876 millones en balances de préstamos, lo que representó una leve disminución de 0.16% al comparar con los resultados del mismo periodo del año anterior.

A junio de 2025, la cartera de préstamos totalizó $38,185 millones, de los cuales casi el 5% representa los préstamos personales.

“Banco Popular ha integrado tecnología de avanzada para asegurar un proceso digital seguro y confiable. Esta tecnología combina controles de ciberseguridad y procesos automáticos y digitales que permiten autenticar a los solicitantes de préstamos personales”, comunicó la institución a El Nuevo Día.

La institución anunció, además, que pronto esta plataforma estará disponible para tarjetas de crédito.

Los balances de las tarjetas de crédito ascendieron a junio pasado a $1,215 millones o casi 5% más que para el mismo periodo en 2024. Asimismo, los balances en las tarjetas de crédito representan el 3.2% del total de la cartera de préstamos de Popular.

Para solicitar, pueden visitar la página web del banco en Puerto Rico www.popular.com/mi-prestamo y para Islas Vírgenes estadounidenses en https://www.popular.vi/mi-prestamo.

Banco PopularPréstamosTarjetas de crédito
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
