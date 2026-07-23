¿Quién es Jorge J. García, el próximo presidente y CEO de Banco Popular?
El ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria en la institución financiera
23 de julio de 2026 - 3:40 PM
23 de julio de 2026 - 3:40 PM
Con el anuncio del retiro de Javier D. Ferrer, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de Popular Inc. (Nasdaq:BPOP), el conglomerado financiero contará con un nuevo líder: Jorge J. García.
Desde 2024, el contador de 53 años es el principal oficial financiero (CFO) de la institución, donde cuenta con una amplia trayectoria.
Por ejemplo, entre los años 2009 y 2012, el ejecutivo dirigió la unidad de Finanzas y Contabilidad de Popular Bank, la filial de la institución en el continente.
Posteriormente, García se desempeñó como Contralor y director de Contabilidad para el conglomerado hasta principios de 2024.
García es egresado de la Universidad de Iowa, donde completó un bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad.
Previo a iniciar su carrera en Popular, el ejecutivo trabajó en empresas como Caribbean Cable Communications, Cumulus Media y Price Waterhouse.
Para Richard L. Carrión, presidente de los directivos de Popular Inc., matriz de Banco Popular de Puerto Rico y otras filiales, García es un ejecutivo “experimentado”.
En un comunicado de prensa, el próximo CEO expresó que aspira a trabajar “en estrecha colaboración con el resto del equipo directivo” y con los integrantes del conglomerado para consolidar el legado dejado por sus predecesores “y continuar ejecutando nuestro plan estratégico”.
Mientras, Ferrer agradeció a Popular por el “honor” que supuso dirigir la institución por poco más de un año.
“Estoy especialmente agradecido a nuestros empleados por su apoyo, confianza y dedicación durante mis años en Popular”, sostuvo Ferrer. “Espero enfocarme en mi salud y pasar tiempo valioso con mi familia y amigos cercanos”.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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