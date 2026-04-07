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Regresa “Agúzate y cuida tus chavitos” para alertar sobre fraudes financieros

La iniciativa ofrecerá 10 charlas presenciales dirigidas a adultos mayores y sus cuidadores sobre estafas, banca digital y compras en línea

7 de abril de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta sería la cuarta fase de la iniciativa que ha contado con el respaldo del sector privado. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con el objetivo de orientar a los adultos mayores y sus familiares sobre los esquemas de fraude más comunes y fortalecer la seguridad financiera en Puerto Rico, GFR Media -casa editorial de El Nuevo Día y Primera Hora- lanzará una nueva temporada de la iniciativa educativa “¡Agúzate y cuida tus chavitos!”.

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El esfuerzo, que incluye una serie de 10 eventos en diversos puntos de Puerto Rico y a partir de este mes hasta junio, busca atender una preocupación creciente: el aumento en casos de fraude, particularmente aquellos que afectan a poblaciones vulnerables, como las personas de edad avanzada.

La primera ronda de eventos presenciales comenzará el miércoles, 8 de abril en el Coliseo Salvador Dijols, en Ponce, seguida por encuentros el 14 de abril en Juncos, el 22 de abril en Vega Baja y el 28 de abril en Manatí. Las fechas adicionales serán anunciadas próximamente.

A través de un enfoque práctico, las charlas promueven que los participantes identifiquen señales de alerta y desarrollen destrezas para evitar ser víctimas de estafas.

Entre los temas que se abordarán figuran las estafas relacionadas con planes médicos, el fraude bancario y las falsas inversiones, así como el uso de herramientas tecnológicas y aplicaciones para detectar actividades sospechosas. También se ofrecerán recomendaciones sobre el manejo adecuado de teléfonos celulares y mejores prácticas para realizar compras en línea de forma segura.

La iniciativa también busca ampliar su alcance mediante el ecosistema digital, con el fin de facilitar el acceso a información y fomentar una mayor participación ciudadana.

Esta sería la cuarta fase de la iniciativa que ha contado con el respaldo del sector privado. En las primeras tres fases se beneficiaron un total de 2,483 participantes y llevaron a cabo 36 eventos de orientación alrededor de la isla.

Como parte de la convocatoria, los interesados pueden registrarse a través de este enlace. El evento está dirigido a adultos mayores, a sus familiares y cuidadores.

La propuesta retoma una estrategia de alcance digital previamente implementada en eventos similares, que permitió generar decenas de miles de visitas en plataformas informativas, evidenciando el interés del público en contenidos educativos sobre bienestar financiero y prevención.

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fraudeGFR MediaPonceVega BajaManatí
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