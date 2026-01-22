Ric Elías compra Ticketera con apoyo financiero de Nave Bank

El primer banco digital de Puerto Rico, Nave Bank, financió parte de la compraventa de Ticketera por parte de Forward, anunció este jueves Carlos M. García, principal oficial ejecutivo de la institución bancaria.

Forward es una la comunidad empresarial que fue cofundada, en 2018, por Ric Elías, Tony Navarro-Sertich, Bertil Chappuis y García, el principal de Nave Bank. Algunas de las marcas de Forward son Red Ventures Puerto Rico, Nave Bank, Xtillion, Guide, nBeta, Abarca, los Criollos de Caguas, y, ahora, Ticketera.

La transacción se finiquitó a principios de este mes. A pesar de que El Nuevo Día solicitó a la institución bancaria detalles acerca de la transacción, Nave Bank indicó que “son confidenciales”.

“Nuestro financiamiento en la adquisición de Ticketera refleja ese compromiso y nuestra misión de ayudar a crecer y competir en Puerto Rico y otros mercados”, expresó García en comunicación escrita.

El financiamiento de Ticketera se suma a los $165 millones en préstamos y financiamientos otorgados por Nave Bank durante el 2025, destinados a apoyar la expansión de empresas locales en sectores como tecnología, entretenimiento, servicios empresariales, desarrollo inmobiliario y turismo.

“Estamos muy contentos con el apoyo de Nave; su rapidez, flexibilidad y servicios digitales fueron clave para que esta transacción se completara de manera ágil y eficiente con un proceso exitoso para todos los involucrados”, expresó, por su parte, Tony Navarro, cofundador de Forward y presidente de Red Ventures Puerto Rico.

Ticketera, es una de las principales plataformas de venta de boletos en Puerto Rico, fue fundada en 2016 por Ricardo Aponte, Omar Báez y Manny Morales.

La empresa puertorriqueña que opera más de 700 eventos al año y procesa más de dos millones de boletos anuales, ampliará la huella del grupo empresarial.

La empresa logró un récord Guinness Mundial por distribuir la mayor cantidad de códigos promocionales (21,000 códigos) para la venta de boletos en solo ocho horas con la residencia artística de Bad Bunny “No Me Quiero Ir de Aquí”.