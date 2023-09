El youtuber Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como Waldy’s Off Road, cumplirá una sentencia de seis años de probatoria y tendrá que restituir un total de $144,000 luego de declararse culpable de evasión contributiva.

La sentencia fue emitida hoy por la jueza Nerisvel Durán en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La fiscal Ileana Martínez Rosado dijo, por su parte, que “aunque no va a cumplir cárcel, es importante mencionar que esto se ve caso a caso, se evalúan las condiciones previas. Esta es su primera convicción y por eso es que la ley provee para que estos tipos de delitos puedan estar bajo probatoria.

Santos Flores fue acusado en abril de 2022 junto con su esposa, Arlene Jiménez Rodríguez, luego de una investigación de los departamentos de Justicia y Hacienda. Esto, porque la pareja no reportó $1.8 millones en ingresos entre 2017 y 2020 a través de dos corporaciones que tenían registradas en el Departamento de Estado: W-OR Inc., dedicada a la compraventa de accesorios y piezas de auto y Waldys Enterprise Inc., creada para administrar negocios de comida.

En abril de este año, el youtuber se declaró culpable de cuatro cargos por delito de fraude y evasión contributiva.

Según se informó entonces, el acuerdo con el Ministerio Público – que contó con el respaldo del Departamento de Hacienda – conllevó archivar los cargos que se habían presentado contra la esposa de Santos Flores y las corporaciones W-OR Inc. y Waldys Enterprises.

Justicia había informado que Santos Flores admitió someter planillas de contribución sobre ingresos con información falsa entre 2017 y 2020.

El Nuevo Día solicitó reacciones de Hacienda.